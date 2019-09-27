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пятница, 27 сентября 2019 11:48

Facebook стал скрывать лайки

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Facebook стал скрывать лайки
Facebook скрывает лайки под постами в Австралии Фото: iTechua

В Австралии Facebook тестирует систему, которая скрывает данные о количестве положительных оценок под опубликованными сообщениями и видео.

Информация о количестве лайков под публикациями доступна только для авторов сообщений. Соответствующую информацию сообщил национальный телеканал SBS со ссылкой на официальное заявление представителя компании.

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"У нас есть много отзывов от организаций, занимающихся охраной психического здоровья, с которыми мы работаем, - говорит директор по корпоративной политике Facebook Australia Миа Гарлик. - Система, которая скрывает данные о количестве лайков просто выведет число из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве своих взаимодействий и контента, а не на количестве симпатий или реакций. Мы надеемся, что пользователям будет комфортно делиться информацией на платформе, а не чувствовать, что это конкуренция".

Сейчас в Facebook не готовы распространить тестирование системы на другие страны. Решение о ее окончательном запуске примут позже.

В июле в социальной сети Instagram начали тестировать функцию скрытых лайков. Сейчас она проводится среди пользователей в Австралии, Канаде, Бразилии, Новой Зеландии, Японии, Италии и Ирландии.

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