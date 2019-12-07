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суббота, 07 декабря 2019 20:08

Facebook присудили рекордный штраф

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Facebook присудили рекордный штраф
Венгрия выиграла суд против соцсети. Фото: УНИАН

Агентство по вопросам конкуренции в Венгрии оштрафовало соцсеть Facebook на $ 4 млн.

Компания ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, утверждая, что ее услуги являются бесплатными, сообщает УНИАН.

Facebook разместил на своей главной странице и в справочном центре лозунги "Бесплатно и каждый может присоединиться". В венгерском агентстве считают, что хотя люди не платят деньги за пользование соцсетями, они заплатили тем, что Facebook собирал и использовал их персональные данные. Благодаря собранным данным соцсеть могла продавать рекламные возможности своим клиентам.

Агентство заявило, что сообщение о бесплатном использовании Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

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В ведомстве говорят, что рассчитали штраф не только с учетом доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и с учетом того, что компания внесла значительные изменения в лозунги о бесплатных услугах.

Американская корпорация Facebook объявила о покупке компании Beat Games, разработчика игры для виртуальной реальности Beat Saber.

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