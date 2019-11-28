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четверг, 28 ноября 2019 13:15

Facebook приобрел разработчиков VR-игры Beat Saber

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Facebook приобрел разработчиков VR-игры Beat Saber
Разработчики VR-игры Beat Saber стали собственностью Facebook Фото: Facebook

Американская корпорация Facebook объявила о покупке компании Beat Games, разработчика игры для виртуальной реальности Beat Saber.

Beat Games будет работать независимо и в дальнейшем, однако станет частью Oculus Studios, игрового VR-подразделения Facebook, сообщает социальная сеть в своем блоге.

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Игра будет доступна на всех платформах. А Facebook обещает выделить часть собственных ресурсов для того, чтобы упростить разработчикам процесс реализации их идей в жизнь. А Facebook обіцяє виділити частину власних ресурсів для того, щоб спростити розробникам процес реалізації їх ідей в життя.

Beat Saber - игра, в которой необходимо световыми мечами сбивать кубы. Сейчас доступна на всех основных VR-платформах, включая Oculus Rift и Quest.

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