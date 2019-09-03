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вторник, 03 сентября 2019 07:24

Facebook хочет убрать лайки

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Facebook хочет убрать лайки
Facebook не введет новую функция, если это будет мешать получать доход. Фото: E-xecutive

Facebook тестирует функцию, что будет прятать лайки в ленте. Так хотят предотвратить психическим болезни пользователей.

Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, что скрывает точное количество лайков, сообщает TechCrunch.

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В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, тестировать обновления будут постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее аннулируют.

Из Facebook удалили 294 персональных аккаунтов и 1509 страниц, зарегистрированных из Украины, России, Таиланда и Гондураса. В Facebook заявили, что не хотят, чтобы сервисы использовались для манипулирования людьми.

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