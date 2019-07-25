Facebook удалил сотни фейковых страниц из Украины и России

Из Facebook удалили 294 персональных аккаунтов и 1509 страниц, зарегистрированных из Украины, России, Таиланда и Гондураса.
"В каждом из этих случаев люди, которые стояли за активностью учетных записей и страниц координировались между собой и использовали аккаунты, чтобы создать ложное представление о себе", - сообщили в компании, передает Reuters.
В Facebook заявили, что не хотят, чтобы сервисы использовались для манипулирования людьми.
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В компании неоднократно заявляли об удалении фейковых аккаунтов и страниц, связанных с распространением спама и дезинформации.
Сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает ресурс Downdetector, который следит за работой сайтов.
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