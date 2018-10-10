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среда, 10 октября 2018 10:55

Электромобили Tesla получили новое программное обеспечение

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Электромобили Tesla получили новое программное обеспечение
Когда владелец Tesla стоит на паркинге, ему доступны аркадные игры Atari. Фото: Hightech.fm

Американская компания Tesla выпустила новое программное обеспечение 9.0 для электромобилей Tesla Model S, Tesla Model X и Tesla Model 3.

Благодаря программному обеспечению стало проще меню электромобиля. Настройки упростили доступ к приложениям, пишет "Сегодня".

Разработчики также добавили несколько новых функций. В частности, активировали 8 внешних камер системы самообслуживания Tesla. Такое нововведение увеличило объем до 360 градусов. Авто использует камеры боковой и задней ориентации, ультразвуковые датчики. Теперь устройство может обнаружить все транспортные средства.

Автомобили не старше 2 лет оснастили новыми передними камерами. Они могут работать как видеорегистратор. Записывать видео до 10 мин.

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Водители Tesla могут в одном месте получить доступ ко всем элементам управления обогревом.

Основатель компании Tesla Маск согласился уплатить штраф в размере 20 млн доллю и покинуть пост председателя совета директоров компании из-за требования комитета по ценным бумагам и биржам США.

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