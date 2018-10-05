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пятница, 05 октября 2018 05:15

Маск высмеял свой штраф на 20 млн долларов

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Маск высмеял свой штраф на 20 млн долларов
Маска оштрафовали на 20 млн. Фото: Аргументы и факты

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил в своем Twitter над комиссией по ценным бумагам и биржам США, которой он выплатил штраф 20 миллионов долларов.

В своем сообщении он назвал департамент мошеннических комиссией по обогащению.

"Просто хочу сказать, что Мошенническая комиссия по обогащению делает невероятную работу", - заявил Маск.

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Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело против Илона Маска, связанную с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли ущерб инвесторам.

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