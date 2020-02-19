Для гибких смартфонов Samsung будут продавать защитное покрытие

Защитное покрытие должно выдержать не менее 200 тыс. сгибаний Фото: Samsung

Филиал южнокорейской компания Samsung - Samsung Display Co. будет продавать стеклянное покрытие для различных сложных устройств.

Покрытие должно выдержать не менее 200 тыс. сгибаний, сообщает Yonhap.

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По словам компании, защитное стекло имеет толщину в 30 микрометров и может быть изготовлено в больших масштабах для разных "гибких" устройств.

Сейчас покрытие встроенное в "гибком" смартфоне Samsung Galaxy Z Flip, который представили на прошлой неделе.

Samsung представила в Сан-Франциско свои новые телефоны: линейку флагманских устройств Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra, а также складной Samsung Galaxy Z Flip.