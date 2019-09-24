Через три года интернет будет во всех городах и сёлах - министр

Ведомство во взаимодействии с представителями отрасли разработает онлайн-карту с реальным покрытием сети и возможностью посмотреть ситуацию с обеспечением интернетом каждого населенного пункта и обратной связью Фото: 3gstar.com.ua

Министерство цифровой трансформации поставило цель провести скоростной интернет во всех населенных пунктах Украины в течение трех лет.

Министерство подписало меморандум с представителями отрасли, сообщил в Facebook вице-премьер, министр в цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это сильно повлияет на темпы развития государства и бизнеса. Доступ к Сети, к информации открывает новые возможности. Я, как человек, который закончил факультет социологии, даже термин такой придумал -" е-социализация ", - написал Федоров.

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Ведомство во взаимодействии с представителями отрасли разработает онлайн-карту с реальным покрытием сети и возможностью посмотреть ситуацию с обеспечением интернетом каждого населенного пункта и обратной связью.

Сначала все населенные пункты должны получить доступ к 3G-4G. Такое мнение высказал министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве. "Чтобы перейти к вопросу 5G, мы должны многое отремонтировать, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает реального проникновения интернета в регионы. Мы хотим это исправить в ближайшие месяцы. Наша цель - чтобы все населенные пункты получили доступ к 3G- 4G ", - сказал Федоров.