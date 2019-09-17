Рассказали о перспективах введения 5G в Украине

Автор: ТСН 5G в Украине появится, когда все населенные пункты будут иметь доступ к 3G-4G

Сначала все населенные пункты должны получить доступ к 3G-4G.

Такое мнение высказал Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает ТСН.

"Чтобы перейти к вопросу 5G, мы должны многое отремонтировать, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает реального проникновения интернета в регионы. Мы хотим это исправить в ближайшие месяцы. Наша цель - чтобы все населенные пункты получили доступ к 3G- 4G ", - сказал Федоров.

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Министр планирует закрепить минимальную скорость интернета в стране на уровне закона.

"Пока мы не сделаем эти базовые вещи, рано говорить о 5G. Когда я буду ехать на поезде в Запорожье и на пути у меня будет ловить нормальный 4G - тогда мы будем говорить о 5G", - добавил чиновник.

Шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson не прогнозирует запуск 5G в Украине до 2024-го.