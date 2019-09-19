Чем удивит iOS 13: пять самых интересных функций

 
Ексклюзивы
1/5
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 252
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1125
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2394
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 936
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4194
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 342
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1089
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2124
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 954
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 810
Фото
Все фото
9
11
3
6
3
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
iPhone 11 высмеяли после презентации
iPhone 11 высмеяли после презентации
Посылки между Киевом и Львовом доставляет &quot;зубастый&quot; Ан-26
Посылки между Киевом и Львовом доставляет "зубастый" Ан-26
В Украине испытывают новый БТР &quot;Атаман&quot;
В Украине испытывают новый БТР "Атаман"
Показали космический корабль нового поколения
Показали космический корабль нового поколения
Видео
Все видео
Названа дата презентации Pixel 4
Названа дата презентации Pixel 4
Назвали цены на новые iPhone в Украине
Назвали цены на новые iPhone в Украине
В NASA показали полет над астероидом Бенну
В NASA показали полет над астероидом Бенну
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4194
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5067
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31194
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 54
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
четверг, 19 сентября 2019 18:45

Чем удивит iOS 13: пять самых интересных функций
6

  Комментировать

  IOS 13 станет доступным 19 сентября после 20:00. Фото: STEREO
IOS 13 станет доступным 19 сентября после 20:00. Фото: STEREO

19 сентября появится очередное обновление программного обеспечения Apple - iOS 13.

Новое ПО станет доступным после 20:00 по киевскому времени. "Обновиться" смогут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 6S, iPad Air 2 и iPad mini 4. Пять самых интересных функций нового софта от "яблока" собрали журналисты издания "Новое время".

Темный режим

 

Как и в последней версии Android разработчики iOS "осчастливили" владельцев iPhone возможностью перекрасить интерфейс своих гаджетов в темные тона.

В Apple говорят, что режим будет не так сильно утомлять глаза в условиях слабого освещения, его включение можно настроить по определенному расписанию, а также темный режим изменит основной цвет не только системного интерфейса, но и всех приложений.

Камера

 

Теперь удержание кнопки затвора в iPhone 11 будет запускать видеосъемку даже в режиме фотографии. Это касается как базового интерфейса камеры в последнем поколении iPhone, так и камеры в приложенияхInstagram и Snapchat. На других устройствах с iOS 13 с помощью удержания затвора можно сделать фото со вспышкой.

Эксклюзивно для iPhone 11 новое обновление также добавит функцию "слоуфи" (по аналогии с селфи), которая позволяет записывать необычные замедленные видео на фронтальную камеру. К слову, передняя камера в iPhone 11 теперь может записывать широкоугольные видео в разрешении 4К и с частотой кадров до 60fps.

В iOS 13 также обновлена вкладка Фото. Теперь галерею можно просматривать с разными уровнями сортировки фото, включая интерактивное превью изображений в новых папках. Приложение будет автоматически создавать персонализированные коллажи и анимации, скрывать одинаковые фото, выбирая наилучшее, а также сортировать их по типу или тематике.

Безопасность

 

Разработчики Apple изменили подход и к использованию персональных данных своих клиентов сторонними приложениями. Теперь система будет предупреждать, как часто любая программа использует данные о вашей геолокации в фоновом режиме.

Вдобавок, новая функция входа через аккаунт Apple, которая теперь доступна для Facebook, Google и других платформ, позволит защитить свой аккаунт и персональные данные от возможных утечек или атак. К примеру, если вы не хотите предоставлять свой имейл разработчикам приложения — Apple самостоятельно создаст оригинальный случайный ящик для регистрации.

А еще в настройках можно автоматически убрать звук на звонки из неизвестных или скрытых номеров.

Мемоджи

 

В анимированные смайлики от Apple добавили новые прически, головные уборы, косметику, пирсинг и т. д., с помощью которых можно будет создать набор еще более персонализированных мемоджи, а iOS 13 автоматически сделает из них стикер-пак.

Мало того, этот стикер-пак будет доступен в дополнительной кнопке на клавиатуре и его можно будет использовать как в обычных сообщениях или электронной почте, так и в любых приложениях соцсетей, мессенджеров и т. д. Новыми мемоджи можно поделиться с другими пользователями через iMessages, предоставив соответствующий доступ.

Клавиатура и ввод

 

Еще одной полезной новинкой в iOS 13 стала функция QuickType, которая позволяет печатать слова, проводя палец по буквам без отрыва от дисплея. Похожее уже давно было в клавиатурах Google Android Gboard и SwiftKey, но теперь функция доступна по умолчанию и для пользователей Apple. Правда, среди доступных языков только английский, китайский, испанский, немецкий, французский, итальянский и португальский.

Зато можно поиграться шрифтами в электронной почте. Новое ПО позволяет изменять стиль текста, размер, цвет, выравнивание, отступы, добавлять нумерованные и маркированные списки. Гиперссылки по-прежнему вставлять нельзя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем удивит iOS 13: пять самых интересных функций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

В Киеве взялись за уничтожение голубей

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 59841
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 33357
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 29142
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 20837
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 20010
Техника
Микророботы Nerva будут заниматься разведкой
Микророботы Nerva будут заниматься разведкой Просмотров: 279
Facebook разрабатывает "умные" очки, которые заменят смартфоны
Facebook разрабатывает "умные" очки, которые заменят смартфоны Просмотров: 252
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
9
 Просмотров: 4312
Названа дата презентации Pixel 4
Названа дата презентации Pixel 4
 Просмотров: 342
На сколько подорожала Apple из-за новых iPhone 11
На сколько подорожала Apple из-за новых iPhone 11 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
8
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
3
Пожар в имении Гонтаревой: полиция остановилась на единой версии
Голосов: 1291
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua