Чем удивит iOS 13: пять самых интересных функций

IOS 13 станет доступным 19 сентября после 20:00. Фото: STEREO

19 сентября появится очередное обновление программного обеспечения Apple - iOS 13.

Новое ПО станет доступным после 20:00 по киевскому времени. "Обновиться" смогут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 6S, iPad Air 2 и iPad mini 4. Пять самых интересных функций нового софта от "яблока" собрали журналисты издания "Новое время".

Темный режим





Как и в последней версии Android разработчики iOS "осчастливили" владельцев iPhone возможностью перекрасить интерфейс своих гаджетов в темные тона.

В Apple говорят, что режим будет не так сильно утомлять глаза в условиях слабого освещения, его включение можно настроить по определенному расписанию, а также темный режим изменит основной цвет не только системного интерфейса, но и всех приложений.

Камера





Теперь удержание кнопки затвора в iPhone 11 будет запускать видеосъемку даже в режиме фотографии. Это касается как базового интерфейса камеры в последнем поколении iPhone, так и камеры в приложенияхInstagram и Snapchat. На других устройствах с iOS 13 с помощью удержания затвора можно сделать фото со вспышкой.

Эксклюзивно для iPhone 11 новое обновление также добавит функцию "слоуфи" (по аналогии с селфи), которая позволяет записывать необычные замедленные видео на фронтальную камеру. К слову, передняя камера в iPhone 11 теперь может записывать широкоугольные видео в разрешении 4К и с частотой кадров до 60fps.

В iOS 13 также обновлена вкладка Фото. Теперь галерею можно просматривать с разными уровнями сортировки фото, включая интерактивное превью изображений в новых папках. Приложение будет автоматически создавать персонализированные коллажи и анимации, скрывать одинаковые фото, выбирая наилучшее, а также сортировать их по типу или тематике.

Безопасность





Разработчики Apple изменили подход и к использованию персональных данных своих клиентов сторонними приложениями. Теперь система будет предупреждать, как часто любая программа использует данные о вашей геолокации в фоновом режиме.

Вдобавок, новая функция входа через аккаунт Apple, которая теперь доступна для Facebook, Google и других платформ, позволит защитить свой аккаунт и персональные данные от возможных утечек или атак. К примеру, если вы не хотите предоставлять свой имейл разработчикам приложения — Apple самостоятельно создаст оригинальный случайный ящик для регистрации.

А еще в настройках можно автоматически убрать звук на звонки из неизвестных или скрытых номеров.

Мемоджи





В анимированные смайлики от Apple добавили новые прически, головные уборы, косметику, пирсинг и т. д., с помощью которых можно будет создать набор еще более персонализированных мемоджи, а iOS 13 автоматически сделает из них стикер-пак.

Мало того, этот стикер-пак будет доступен в дополнительной кнопке на клавиатуре и его можно будет использовать как в обычных сообщениях или электронной почте, так и в любых приложениях соцсетей, мессенджеров и т. д. Новыми мемоджи можно поделиться с другими пользователями через iMessages, предоставив соответствующий доступ.

Клавиатура и ввод





Еще одной полезной новинкой в iOS 13 стала функция QuickType, которая позволяет печатать слова, проводя палец по буквам без отрыва от дисплея. Похожее уже давно было в клавиатурах Google Android Gboard и SwiftKey, но теперь функция доступна по умолчанию и для пользователей Apple. Правда, среди доступных языков только английский, китайский, испанский, немецкий, французский, итальянский и португальский.

Зато можно поиграться шрифтами в электронной почте. Новое ПО позволяет изменять стиль текста, размер, цвет, выравнивание, отступы, добавлять нумерованные и маркированные списки. Гиперссылки по-прежнему вставлять нельзя.