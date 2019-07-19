Чем опасна новая криптовалюта Facebook Libra

Министры финансов G7 считают, что криптовалюту Facebook Libra, могут использовать для отмывания денег, финансирования терроризма и дестабилизации мировой экономики.
К таким выводам пришла рабочая группа под руководством члена правления Европейского центрального банка Бенуа Кер, сообщает газета Financial Times.
"Суверенитет наций может быть ослаблен или поставлен под угрозу этими новыми валютами", - сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
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Он обеспокоен, что через сотни миллионов клиентов Facebook будет чрезвычайно сложно контролировать выпуск и использование новой валюты.
"Разработчикам Libra нужно провести значительную работу, прежде чем они смогут получить одобрение со стороны соответствующих государственных органов", - добавили во время встречи G7.
Однако стейблкоин может помогать бедным людям из-за того, что стоимость денежных переводов снизится.
Facebook Libra можно будет использовать в Facebook Messenger, WhatsApp или в отдельном приложении, работа над которым продолжается.
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