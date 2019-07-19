Итальянцы придумали новое приложение в противовес FaceApp

Сервис AI Portraits Ars разработали специалисты Миланского политехнического института и лаборатории искусственного интеллекта MIT-IBM Watson.
Новое приложение делает с фото пользователей портреты в стилях выдающихся художников разных эпох, сообщает Fast Company.
AI Portraits Ars - это сервис, который стилизует фотографии пользователей во картины художников как эпохи Возрождения, так и современных художников.
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Разработчики внесли в нейросеть 45 тыс. картин. Поэтому технология сама определяет, как стилизовать портрет на основе черт лица и фона на снимке.
Интересно, что сервис не работает с изображениями улыбающихся людей, ведь художники редко изображали эмоции. Сейчас AI Portraits Ars работает с перебоями из-за большой нагрузки на сервер.
Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер просит ФБР проверить, не нарушает ли приложение FaceApp конфиденциальность американцев и не угрожает ли национальной безопасности.
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