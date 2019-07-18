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четверг, 18 июля 2019 12:02

Сенатор США призывает ФБР проверить российское приложение FaceApp

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Сенатор США призывает ФБР проверить российское приложение FaceApp
Сенатор США просит ФБР проверить российский FaceApp. Фото с открытых источников.

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер просит ФБР проверить, не нарушает ли приложение FaceApp конфиденциальность американцев и не угрожает ли национальной безопасности.

"Учитывая растущую популярность FaceApp и обеспокоенность национальной безопасности и нарушения конфиденциальности, я прошу ФБР проверить, попали ли персональные данные миллионов американцев в руки российского правительства или компаний, связанных с российскими властями", - отметил Шумер в Twitter.

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Он также направил копию письма председателя Федеральной торговой комиссии США с просьбой объяснить, существуют ли механизмы, которые могли бы предотвратить компрометации американских пользователей. В частности, чиновников и военных, что пользуются этим приложением.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab. Иностранные эксперты предостерегают пользователей, это приложение может создавать риск разглашения персональной информации, на что есть несколько причин.

Во-первых, в своей политике конфиденциальности они пишут, что не гарантируют безопасность данных. В приложения есть доступ к вашему аккаунту, ваших фото на телефоне, почты.

Во-вторых, фото, которое загружает для обработки, обрабатывается на облаке, а не на телефоне, а куда оно может попасть дальше, неизвестно.

FaceApp, который позволяет "состарить" человека и изменить пол, занял высокие строчки в Google Play и App Store. Впервые приложение появился 2 года назад. После обновления в июле 2019-го его усовершенствовали, благодаря чему обработанные фотографии начали выглядеть очень правдоподобно.

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Дата
18
июля

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