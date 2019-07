Сенатор США призывает ФБР проверить российское приложение FaceApp

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер просит ФБР проверить, не нарушает ли приложение FaceApp конфиденциальность американцев и не угрожает ли национальной безопасности.

"Учитывая растущую популярность FaceApp и обеспокоенность национальной безопасности и нарушения конфиденциальности, я прошу ФБР проверить, попали ли персональные данные миллионов американцев в руки российского правительства или компаний, связанных с российскими властями", - отметил Шумер в Twitter.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It's owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr