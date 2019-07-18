Сенатор США призывает ФБР проверить российское приложение FaceApp

Сенатор США просит ФБР проверить российский FaceApp. Фото с открытых источников.

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер просит ФБР проверить, не нарушает ли приложение FaceApp конфиденциальность американцев и не угрожает ли национальной безопасности.

"Учитывая растущую популярность FaceApp и обеспокоенность национальной безопасности и нарушения конфиденциальности, я прошу ФБР проверить, попали ли персональные данные миллионов американцев в руки российского правительства или компаний, связанных с российскими властями", - отметил Шумер в Twitter.

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BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It's owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 липня 2019 р.

Он также направил копию письма председателя Федеральной торговой комиссии США с просьбой объяснить, существуют ли механизмы, которые могли бы предотвратить компрометации американских пользователей. В частности, чиновников и военных, что пользуются этим приложением.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab. Иностранные эксперты предостерегают пользователей, это приложение может создавать риск разглашения персональной информации, на что есть несколько причин.

Во-первых, в своей политике конфиденциальности они пишут, что не гарантируют безопасность данных. В приложения есть доступ к вашему аккаунту, ваших фото на телефоне, почты.

Во-вторых, фото, которое загружает для обработки, обрабатывается на облаке, а не на телефоне, а куда оно может попасть дальше, неизвестно.

FaceApp, который позволяет "состарить" человека и изменить пол, занял высокие строчки в Google Play и App Store. Впервые приложение появился 2 года назад. После обновления в июле 2019-го его усовершенствовали, благодаря чему обработанные фотографии начали выглядеть очень правдоподобно.