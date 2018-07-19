Борьба с хэйтерами: в Instagram появилась новая функция

В Instagram появится возможность удалять подписчиков. Фото: oligarh.media

В Instagram появится возможность удалять подписчиков.

Новую возможность уже могут протестировать некоторые пользователи, передает The Verge.

Ранее пользователи могли только блокировать подписчиков, моментально блокируя доступ к собственному контенту. Удаление фолловеров - менее агрессивный поступок, чем блокировка. Если заблокированный подписчик зайдет на вашу страницу, он увидит только белый экран, удаленному же Instagram просто покажет, что он больше не ваш подписчик.

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Чтобы проверить, появилась у вас новая опция, нужно перейти на страницу своего профиля и открыть список подписчиков. Возле каждого фолловера появятся три точки, нажав на которые, вы сможете отписать человека.

В соцсети Instagram появится двухфакторная аутентификация без SMS, поскольку предыдущую систему проверки аккаунта злоумышленники быстро научились обходить. Слабым местом старого способа стала привязка к номеру телефона.