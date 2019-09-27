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пятница, 27 сентября 2019 02:43

Боевого робота выставили на аукцион

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Боевого робота выставили на аукцион
Робот Eagle Prime. Фото: MegaBots

Американская компания MegaBots выставила на аукцион eBay 15-тонного двухъярусного боевого робота Eagle Prime.

Так поступила, потому что готовится к процедуре банкротства. Соответствующий лот опубликован на сайте eBay.

Робот не новый и требует проведения основного техобслуживания. Также не работает его пушка, потому что в одном из боев ее использовали как таран, но владельцы Eagle Prime уверены, что пушку можно отремонтировать.

"Eagle Prime - наверное, один из самых боеспособных боевых роботов в мире. Этот 15-тонный робот оборудован двигателем на 430 лошадиных сил, которые обычно встречаются в Chevrolet Corvette. Для управления необходимо два человека, его высота достигает 3,5 метра в сидячем положении и 4,8 метра в стоячем", - говорится в сообщении.

Сейчас самое большое предложение по Eagle Prime превышает 70 000 долларов, до завершения аукциона осталось 7 дней.

Компанию MegaBots создали в 2014 году, ее основатели планировали устраивать бои с гигантскими роботами. В 2016 году бой между работами MegaBots и гоночными работами отменили в последний момент из-за невозможности обеспечить безопасность. В следующем году компания провела бой между работами США и Японии, но его не смогли транслировать в прямом эфире, а запись оказалась плохого качества.

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