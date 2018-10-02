Без анонса - Google запустил продажи обновленного устройства

Google запустил продажи обновленного медиаплеера Chromecast.

Google Chromecast 3 получил обновленный дизайн с буквой G на матовом корпусе вместо логотипа Chrome. Для подключения питания по-прежнему используется разъем microUSB.

Гаджет поддерживает видео с разрешением Full HD и настраивается через приложение Google Home. По прежнему поддерживается трансляция с Netflix, YouTube и других стримингових сервисов. Стоимость новинки составляет $ 69,99 (около 2 тыс. грн).

Gazeta.ua подготовила подборку медиаплееров до 1,5 тыс. грн.

1. MAG 410 - 1,3 тыс. грн.

Это новейшая разработка украинской компании Infomir на операционной системе Android 6. Оснащена процессором Amlogic S905X, поддерживает 3D видео.

Устройство имеет 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти. Также он поддерживает HEVC и позволяет значительно сократить нагрузку на сеть даже при передаче большого объема данных.

MAG 410 имеет три разъема USB и встроенный Wi-Fi модуль. Цвет черный.

В комплект входят приставка MAG410, HDM-кабель, пульт, две батарейки, упаковка, адаптер питания и инструкция.

"Хорошая приставка, мобильная и таблетка у меня на андроиде, поэтому в выборе ТВ-бокса решила не отходить от традиций. Как по мне пользоваться им довольно просто, пока проблем не наблюдаю, буду тестировать дальше", - пишет Анна на rozetka.com. ua.

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2. Nexon X96 1G/8G со стоимостью около 1,1 тыс. грн.

Этот медиаплеер от китайского производителя оборудован процессором Amlogic S905X. Имеет 1 Гб оперативной памяти и работает на операционной системе Android.

Устройство имеет два разъема USB. Цвет черный. Комплект стандартный: медиаплеер, пульт, блок питания, кабель HDMI и инструкция.

"Плеер - ангел. Предыдущий заработал только после двух путешествий в сервис. Память не "забита" всякой дрянью. Корпус компактный, греется умеренно. С приложений советую поставить TV guide или Бизон ", - пишет Юрий Кушниров на rozetka.com.ua.

3. Tanix TX3 mini Amlogic. Стоит от 1,2 грн.

Китайская приставка оборудована четырехъядерным процессором Amlogic S905W с 64-битной разрядной способностью. Поддерживает не только видео 4К расширением, но и обеспечивает достойную медиа-платформу для игр.

Поддерживает KODI, который может воспроизвести практически все последних аудио и видео форматов. Работает на Android 7.1 и поддерживает просмотр фотографий.

В комплект входят медиаплеер, пульт дистанционного управления, устройство зарядки от сети, HDMИ кабель и инструкция. Цвет черный.

"Медиаплеер заказала в понедельник, во вторник уже получила. Подключение и настройка очень простая, все работает хорошо. Все зависит от скорости интернета. Нареканий пока не имеет", - пишет Светлана Манжула на rozetka.com.ua.

Компания Amazon представила новую продукцию. В частности показали разумную микроволновую печь. Микроволновка Basics Microwave оборудована голосовым помощником Alexa. С его помощью техника распознает команды пользователя. Комплект также включает модуль Wi-Fi и Bluetooth LE, который содержит программное обеспечение, написанное и управляемое Amazon. Кроме этого, разработчики интегрировали в микроволновку кнопку Dash, которая позволяет автоматически заказывать продукты, когда они заканчиваются.