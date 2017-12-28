 
Ексклюзивы
1/5
Если отойдем от интересов США, они сделают нам "гуд бай"
Если отойдем от интересов США, они сделают нам "гуд бай"
Просмотров: 333
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 729
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1548
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2592
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5121
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 342
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 585
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4663
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 954
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
12
5
9
8
9
Армия и Нацгвардия получили бронемашины &quot;Варта&quot;, которые отправятся в АТО
Армия и Нацгвардия получили бронемашины "Варта", которые отправятся в АТО
70 БТРов и танков - бронетанковый завод похвастался достижениями
70 БТРов и танков - бронетанковый завод похвастался достижениями
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Точно в цель с 70 км: испытали украинскую смертоносную ракету &quot;Ольху&quot;
Точно в цель с 70 км: испытали украинскую смертоносную ракету "Ольху"
Нацгвардия получила модернизированный вертолет
Нацгвардия получила модернизированный вертолет
Видео
Все видео
В следующем году армии купят танки "Оплот"
В следующем году армии купят танки "Оплот"
Показали первый в мире беспилотный воздушный танкер
Показали первый в мире беспилотный воздушный танкер
Показали первый полет туристического космического аппарата
Показали первый полет туристического космического аппарата
Полет внутри космического корабля показали глазами астронавта
Полет внутри космического корабля показали глазами астронавта
Показали самые яркие экшен-видео 2017
Показали самые яркие экшен-видео 2017
Интервью
1/5
Украина идет к новой революции - политолог
Украина идет к новой революции - политолог
Просмотров: 2556
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 729
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 342
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 2034
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 7020
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 декабря 2017
Просмотров: 45
Компас
Колись давно у мене був компас. Не знаю, звідки взявся й де потім подівся той командирський навіга­цій­ний прилад системи капітана Адріанова ...
четверг, 28 декабря 2017 17:50

Армия и Нацгвардия получили бронемашины "Варта", которые отправятся в АТО
12

  Комментировать

28 декабря, очередная партия бронемашин "Варта" с усиленной противоминной защитой передается в распоряжение Министерства обороны и Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил директор конструкторско-производственного предприятия "Украинский Бронетехника" Александр Кузьма, пишет Цензор.

"Варта" - бронемашина с усиленной противоминной защитой класса MRAP (mine resistant ambush protected - Gazeta.ua). Этот автомобиль способен защитить экипаж при подрыве на мине 6 кг (в тротилловом эквиваленте - Gazeta.ua) как под колесом, так и под днищем. Каждый автомобиль проходит заводские испытания минимум 150 км по бездорожью и 500 км по шоссе.

Броневики "Варта" поехали в ВСУ и Нацгвардию
Фото: Цензор
Броневики "Варта" поехали в ВСУ и Нацгвардию
Броневики "Варта" поехали в ВСУ и Нацгвардию
Броневики "Варта" поехали в ВСУ и Нацгвардию
Броневики "Варта" поехали в ВСУ и Нацгвардию
Броневики "Варта" поехали в ВСУ и Нацгвардию
Броневики "Варта" поехали в ВСУ и Нацгвардию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Летающий глаз", "Камертон", "Корсар" - что армия приняла на вооружение в 2017 году

"Сегодня мы сдаем очередной партии для Нацгвардии и Министерства обороны Украины вовремя и в срок. Эти автомобили отправляются сразу в зону боевых действий. Предыдущая партия автомобилей уже более полугода успешно эксплуатируется. У многих уже пробег от 15 до 30 тыс. км. Для броневика это очень хороший пробег", - говорит Александр Кузьма.

В Национальной гвардии протестировали новый специализированный бронированный автомобиль "Варта-новатор". Об этом сообщили на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook. В отличие от предыдущей модели "Варта", "Новатор" - компактный и легкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
5 новинок военной техники 2017
5 новинок военной техники 2017 Просмотров: 378
Нацгвардия в следующем году получит три модернизированные вертолеты Ми-8
Нацгвардия в следующем году получит три модернизированные вертолеты Ми-8 Просмотров: 225
Сейчас вы читаете новость «Армия и Нацгвардия получили бронемашины "Варта", которые отправятся в АТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Базу отдыха космонавтов построили в заповеднике на Шацких озерах

Умер Илья Цымбаларь

Отман Зеленый отменил Переяславский договор

Первые фильмы братьев Огюста и Луи Люмьер длились меньше минуты

Самое читаемое
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 59047
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 1970-х
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 1970-х
27
 Просмотров: 39429
Известный предсказатель современности объявил шокирующий прогноз на 2018: как упоминается Украина
Известный предсказатель современности объявил шокирующий прогноз на 2018: как упоминается Украина Просмотров: 14310
Появились первые фото с обмена пленными на Донбассе
Появились первые фото с обмена пленными на Донбассе
8
 Просмотров: 12780
Кардашьян в стрингах и стройная Каменских: звездные выходы в бикини 2017 года
Кардашьян в стрингах и стройная Каменских: звездные выходы в бикини 2017 года
58
 Просмотров: 10017
Техника
5 новинок военной техники 2017
5 новинок военной техники 2017
7
 Просмотров: 378
70 БТРов и танков - бронетанковый завод похвастался достижениями
70 БТРов и танков - бронетанковый завод похвастался достижениями
5
 Просмотров: 1377
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 27237
Эксперт рассказал, когда могут отказать в гарантийном ремонте
Эксперт рассказал, когда могут отказать в гарантийном ремонте
 Просмотров: 936
Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников
Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
4
Как изменятся тарифы на электричество
4
Расстрелы на Майдане: рассказали, кто приказал снайперам стрелять
2
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
2
Суд над Януковичем: военный рассказал, как россияне захватывали объекты в Крыму
Голосов: 71
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть