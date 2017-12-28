Армия и Нацгвардия получили бронемашины "Варта", которые отправятся в АТО

28 декабря, очередная партия бронемашин "Варта" с усиленной противоминной защитой передается в распоряжение Министерства обороны и Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил директор конструкторско-производственного предприятия "Украинский Бронетехника" Александр Кузьма, пишет Цензор.

"Варта" - бронемашина с усиленной противоминной защитой класса MRAP (mine resistant ambush protected - Gazeta.ua). Этот автомобиль способен защитить экипаж при подрыве на мине 6 кг (в тротилловом эквиваленте - Gazeta.ua) как под колесом, так и под днищем. Каждый автомобиль проходит заводские испытания минимум 150 км по бездорожью и 500 км по шоссе.

Фото: Цензор

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"Сегодня мы сдаем очередной партии для Нацгвардии и Министерства обороны Украины вовремя и в срок. Эти автомобили отправляются сразу в зону боевых действий. Предыдущая партия автомобилей уже более полугода успешно эксплуатируется. У многих уже пробег от 15 до 30 тыс. км. Для броневика это очень хороший пробег", - говорит Александр Кузьма.

В Национальной гвардии протестировали новый специализированный бронированный автомобиль "Варта-новатор". Об этом сообщили на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook. В отличие от предыдущей модели "Варта", "Новатор" - компактный и легкий.