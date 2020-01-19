Apple может позволить полностью выключать отслеживание смартфонов

Компания Apple тестирует функцию полного отключения отслеживания местонахождения iPhone 11.

Функцию тестируют для iOS 13.3.1, передает Mashable.

Журналист Брэндон Буч заметил, что бета-версия iOS 13.3.1 позволяет полностью выключать в iPhone 11 чип U1.

Ранее пользователи iPhone 11 обнаружили, что U1 позволял отслеживать местоположение пользователя. Он работал даже если выключить поиск геолокации.

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Чип U1 поддерживает широкополосную связь. Он позволяет определять местоположение с точностью 5-10 см.

Презентация смартфонов линейки Samsung Galaxy S20, вместо ожидаемых Galaxy S11, пройдет 11 февраля в рамках конференции серии UNPACKED в Сан-Франциско. Samsung покажет три основных модели - Galaxy S20, Galaxy S20 + и Samsung Galaxy S20 Ultra.