Apple может позволить полностью выключать отслеживание смартфонов

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 495
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 531
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2826
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 783
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1467
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 801
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 621
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 7920
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 486
Фото
Все фото
5
3
4
5
4
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
Появились новые изображения Playstation 5
Появились новые изображения Playstation 5
Porsche запатентовал электрический аэромобиль
Porsche запатентовал электрический аэромобиль
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Запустили первый автономный поезд
Запустили первый автономный поезд
Видео
Все видео
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1305
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2844
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2079
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2907
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3969
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 234
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
воскресенье, 19 января 2020 12:14

Apple может позволить полностью выключать отслеживание смартфонов

  Комментировать
 

Компания Apple тестирует функцию полного отключения отслеживания местонахождения iPhone 11.

Функцию тестируют для iOS 13.3.1, передает Mashable.

Журналист Брэндон Буч заметил, что бета-версия iOS 13.3.1 позволяет полностью выключать в iPhone 11 чип U1.

Ранее пользователи iPhone 11 обнаружили, что U1 позволял отслеживать местоположение пользователя. Он работал даже если выключить поиск геолокации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый смартфон Xiaomi будут заряжать за полчаса

Чип U1 поддерживает широкополосную связь. Он позволяет определять местоположение с точностью 5-10 см.

Презентация смартфонов линейки Samsung Galaxy S20, вместо ожидаемых Galaxy S11, пройдет 11 февраля в рамках конференции серии UNPACKED в Сан-Франциско. Samsung покажет три основных модели - Galaxy S20, Galaxy S20 + и Samsung Galaxy S20 Ultra.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Apple может позволить полностью выключать отслеживание смартфонов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Лидер ОУН Омелян Коваль выжил в лагере Аушвиц

Женщина с самой высокой касты стала руководительницей страны

Самое читаемое
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 20783
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 15031
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 13131
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад Просмотров: 12042
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 10729
Техника
К 2050-му Маск планирует отправить миллион человек на Марс
К 2050-му Маск планирует отправить миллион человек на Марс Просмотров: 477
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
5
 Просмотров: 1845
Появились новые изображения Playstation 5
Появились новые изображения Playstation 5
3
 Просмотров: 837
Porsche запатентовал электрический аэромобиль
Porsche запатентовал электрический аэромобиль
4
 Просмотров: 297
Украинская модернизация МиГ-29 совершила первый полет
Украинская модернизация МиГ-29 совершила первый полет Просмотров: 1899
Больше всего комментируют
10
Зеленский: Гончарук работает дальше
3
Українці-канатохідці
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
1
Путин меняет российские законы так, чтобы возвращение Крыма стало невозможным - Портников
1
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Голосов: 579
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua