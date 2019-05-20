Android на устройствах Huawei не будет обновляться

Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. Фото: uk.wikipedia.org

Компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний Huawei.

Это ограничит возможности продаж смартфонов Huawei за пределами Китая. Компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Следующая версия смартфонов на Android также не будет иметь связи с популярными сервисами, в частности Google Play Store, приложения Gmail и YouTube.

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"Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не иметь доступа к проприетарных приложений и сервисов от Google", - сообщила pravda.com.ua со ссылкой на источник.

США запрещают Huawei покупать детали американских компаний без разрешения американского правительства.