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четверг, 26 июля 2018 15:18

Акции Facebook обвалились почти на четверть

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Акции Facebook обвалились почти на четверть
Стоимость ценных бумаг Facebook снизилась на 24%. Фото: УН

Стоимость ценных бумаг Facebook снизилась на 24%.

Акционеры Facebook потеряли около $ 150 млрд, передает Bloomberg.

До этого цена акций за 2018 год выросла на 23%. В последнем квартальном отчете в Facebook сообщали о росте выручки на 42% к сумме в $13,2 млрд. При этом аналитики ожидали, что квартальная выручка составит $ 13,3 млрд.

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По данным Business Insider акционеры компании выдвинули предложение уволить Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров Facebook.

В прошлом году акционеры уже предлагали освободить Цукерберга и даже собрали 51% голосов независимых инвесторов поддержки. Тем не менее, совет директоров отверг предложение.

В последнее время компания Facebook попала в ряд скандалов. Прежде всего допустила виток персональных данных пользователей. Руководитель фирмы Марк Цукерберг рассказал о новых мерах, которые помогут сделать соцсеть безопасной для пользователей.

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