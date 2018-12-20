36 лет назад первый полет совершил сверхтяжелый самолет АН-124 "Руслан": как это было

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24 декабря 1982-го первый полет на киевском аэродроме "Святошино" совершил самый большой серийный грузовой самолет в мире Ан-124 "Руслан". Его построили в украинском конструкторском бюро имени Олега Антонова под руководством конструктора Виктора Толмачева.

Над созданием сверхтяжелого самолета в Советском Союзе начали задумываться в 1960-х. Тогда между СССР и Соединенными Штатами начались ракетные гонки. Обе страны пытались сделать и испытать самую мощную ракету. Болезненным в Союзе был вопрос транспортировки на дальние расстояния нестандартных по габаритам частей межконтинентальных ракет. Именно так начались работы над проектами новых больших самолетов.

Над проектированием летательного аппарата начали работать в 1972 году. На заводе ему дали кодовое имя "изделие 200". За 4 года разработок конструкторам не удалось достичь запланированного. Поэтому 76-го решили полностью переделать план проекта. Будущем "Руслану" дали название "изделие 400".

"Руслан" - единственный в мире тяжелый транспортный самолет, способный производить взлет и посадку с грунтовых аэродромов. Шасси состоит из 24 колес.

Крылья, скомпонованные на основе суперкритических профилей. Чтобы "Руслан" нормально летал, его оснастили электродистанционной системой управления с рядом аналоговых вычислительных устройств. В конструкции использовали композиционные материалы. Это снизило массу пустого самолета. Фюзеляж разделили на две палубы.

Автор: pilotgid Киевский авиационный завод за 20 лет произвел 55 самолетов и один испытательный прототип.

АН имеет два грузовых люка, оснащенных раскладными грузовыми рампами. Кабину оборудовали двумя бортовыми кранами грузоподъемностью по 10 тонн и передвижными электрическими лебедками.

Длина планера - 69,1 м. Высота - 21,08 м. Размах крыла 0 73,3 м. Весит - 78,4 тонны. Взлетная масса полностью загруженного и заправленного самолета - 392 тонны.

Максимальная скорость 865 км / ч. Дальность полета с максимальным грузом - 4,8 тыс км. С весом 80 тонн - 7,5 тыс. Км.

Экипаж - 6 человек. Максимальное количество мест - 88.

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Серийно самолет производили на Киевском авиационном заводе. Построили 55 АН-124. 4 самолета разбились в авиакатастрофах.

Автор: FAI Ан-124 "Руслан" перевез в себе пассажирский самолет Challenger 604

АН-124 поставил более 20 рекордов. В частности, в 1985 году поднял на высоту 10,75 км груз весом 171,2 тонны. Кроме того, без дозаправки самолет пролетел 20,1 тыс км за 25 ч. 30 мин.

На борту "Руслана" перевозили золото, валюту, ракетные системы, концертное оборудование группы Pink Floyd. В прошлом году самолет перевез из Омана в Нюрнберг бизнес-джет Bombardier Challenger 604. в январе нынешнего года - доставил запчасти для ракет SpaceX в США. Самолет преодолел 3, 6 тыс. км за 4 ч. и 33 мин.

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"Руслан" стал одним из героев серии популярной американской документалки "мегамашина". Серия называется Mega Machines: The World's Strongest Plane.

31 мая 1946-го создали Опытное конструкторское бюро. Его возглавил авиаконструктор Олег Антонов. С момента создания бюро базировалось на Новосибирском авиационном заводе. В 1952-м - переехало в Киев. К этому моменту на заводе создали сельскохозяйственный самолет АН-2, планеры А-9 и А-10.