"Лучшего грузового авиатранспорта, чем в Украине, нет нигде", - считает директор Института ИКАО Галина Суслова. Фото: Виктория Майстренко

Лучшего и большего грузового авиатранспорта, чем в Украине, нет нигде.

Так считает Галина Суслова, руководитель Института ИКАО, преподаватель Национального авиационного университета.

"Наши самолеты использует весь мир." Руслан "возит в США двигатели для Боинга-777 из Канады, потому что у них нет судна, на которое можно их загрузить. Когда надо было перевезти генератор в Австралию, летела наша" Мрия ", - говорит експертка .

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"Мрию" называет самодостаточной "женщиной".

"Внутри есть все - и чем поднять груз, и чем передвинуть. Как-то оказалось, что резьба наша и австралийская не совпадают. Разгружали долго. Потом местные требовали, чтобы все регулярные рейсы перенесли в другой аэропорт, потому что хотели посмотреть на" Мрию ", - добавляет Галина Суслова.

В 2018 году отмечали 30 лет от ее первого полета.

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"Мрию" создали в рекордно короткие сроки - за три с половиной года. Сначала Ан-225 "Мрия" создавался как авиационная транспортная система для многоразового космического корабля "Буран". Планировали перевозить компоненты ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска.