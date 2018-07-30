Золотистого ретривера сняли в лучших образах Мадонны

Фото: Vincent Flourette/cosmo.com.ua

Французский фотограф Винсент Флоурет и его золотистый ретривер Макс на снимках повторили известные сценические образы Мадонны.

Необычный проект, с собакой в главной роли, называется Maxdonna, пишет cosmo.com.ua.

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Работы фотограф размещает в Іnstagram. Там имеют более 9,5 тыс. подписчиков. Деньги, собранные от продажи принтов Maxdonna, отдадут в фонд Мадонны Raising Malawi, который помогает несовершеннолетним в Малави. Откуда родом двое приемных детей певицы.

Итальянский фотограф Сабрина Боэм создала серию работ под названием "Коты и мужчины". Целью проекта была демонстрация глубоких чувств привязанности, благодарности и дружбы между героями фото.