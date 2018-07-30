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вторник, 31 июля 2018 02:24

Золотистого ретривера сняли в лучших образах Мадонны
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Фотограф вместе со своим псом Максом воспроизвели образы Мадонны
Фото: Vincent Flourette/cosmo.com.ua
Фотограф вместе со своим псом Максом воспроизвели образы Мадонны
Фотограф вместе со своим псом Максом воспроизвели образы Мадонны
Фотограф вместе со своим псом Максом воспроизвели образы Мадонны
Фотограф вместе со своим псом Максом воспроизвели образы Мадонны

Французский фотограф Винсент Флоурет и его золотистый ретривер Макс на снимках повторили известные сценические образы Мадонны.

Необычный проект, с собакой в главной роли, называется Maxdonna, пишет cosmo.com.ua.

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Работы фотограф размещает в Іnstagram. Там имеют более 9,5 тыс. подписчиков. Деньги, собранные от продажи принтов Maxdonna, отдадут в фонд Мадонны Raising Malawi, который помогает несовершеннолетним в Малави. Откуда родом двое приемных детей певицы.

Итальянский фотограф Сабрина Боэм создала серию работ под названием "Коты и мужчины". Целью проекта была демонстрация глубоких чувств привязанности, благодарности и дружбы между героями фото.

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