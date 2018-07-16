Дружба между котами и мужчинами существует - фотофакт

Фото: instagram

Итальянский фотограф Сабрина Боэм создала серию работ под названием "Коты и мужчины". Целью проекта была демонстрация глубоких чувств привязанности, благодарности и дружбы между героями фото.

"Франческо вдохновил меня на этот проект. В каждой сделанной фотографии вы можете увидеть и почувствовать искренние эмоции между этим человеком и его 3-мя котами. Жаль, что нечасто встретишь мужчин, которые умеют так просто общаться с животными ", - написала Боэм в соцсети.

По словам фотографа, Франческо печется о приюте для животных.

"Его любовь к животным я стремилась передать в этих фотографиях", - призналась Боэм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставили лопату в крови: неизвестные убили кошек в приюте

Обычно камера "любит" котиков. Однако исключения бывают везде. Свою подборку забавных фото нефотогеничных пушистиков представил cheezburger.com.