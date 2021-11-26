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понедельник, 29 ноября 2021 04:37

Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
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Житомирский кот по кличке Микки попал в Книгу рекордов Украины как самый социализированный.

Коту уже более пяти лет. Он имеет собственный гардероб, коляску и страницу в соцсети Instagram. Вместе со своей хозяйкой Натальей кот посещает магазины, рестораны, библиотеки и концерты.

Фото: instagram.com/thecatinthepram

"Любимец имеет нетипичное для обычного кота поведение. Животное не боится улицы, шума, людей и машин. Охотно идет со всеми на контакт", - говорится в сообщении.

На Instagram Микки подписались более 3 тыс. пользователей. Владелица рекордсмена постит забавные фото и видео с ним.

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На грузинском телеканале TV Kavkasia кот по кличке Какуца сорвал политическое ток-шоу. Животное, которое приютили в студии, запрыгнуло на стол посреди серьезной дискуссии. Забавное видео появилось в YouTube, а впоследствии о нем написали мировые СМИ.

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