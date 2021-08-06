Запреты 6 августа. Почему сегодня боятся ходить в поле

6 августа в народе почитают покровителей земледелия Бориса и Глеба. Фото: unsplash.com

По народному календарю 6 августа отмечают праздник Бориса и Глеба.

В фольклорной традиции святые Борис и Глеб почитаются, прежде всего, как покровители земледельческого труда - поскольку православная церковь отмечает дни памяти братьев несколько раз, и все приходятся на сезон сельскохозяйственных работ.

Обычно с этого дня начинались обильные дожди и сильные грозы с молниями, что затрудняло работу в поле. Поэтому крестьяне пытались в этот день не браться за уборку хлеба.

Сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожала все и оставляла на голодном пайке и людей, и скот.

Поэтому для защиты от наваждения обращались к святых князей Бориса и Глеба, покровителей этого дня.

Также говорили "Пришли Борис и Глеб - созрел в поле хлеб", или "На Бориса и Глеба берись к хлебу", а еще "Борис и Глеб сеют ранней хлеб".

В этот период идет активный сбор ягод. В течение недели, с 5 по 12 августа, отмечали "калинники-малинник" - устраивали вечерние посиделки с пирогами с ягодной начинкой.

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Также в этот день заготавливали березовые веники для бани и примечали, как каждую ночь становится холоднее. Начинался период активного сбора грибов.

Народные приметы в этот день

Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.

Дождь утра и мухи жужжат - предвещают погожий день.

Ветер с юга дме- к ненастью.

Цыплята к курице жмутся - до затяжных дождей.

Из осины пух полетел - время собирать подосиновики.

Сны в эту ночь, как правило, бывают вещими.

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Что нельзя делать в этот день

Лучше не работать на земле - в поле и огороде. Если не прислушиваться этого совета, можно спровоцировать пожар, или стать жертвой удара молнии.

В этот день старались не разговаривать много. Больше думали об урожае и молились.

Сегодня нельзя рубить деревья.

Лучше не отправляться в дорогу в эту пятницу.

6 августа христиане восточного обряда молитвенно почитают память святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; мученицы Христины Тирской, жившей в III веке; святого Афинагора Афинянина, византийского раннехристианского апологета; мученика Капитона, преподобного Иллариона Твавели; преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского; мученика Афанасия Икийского; мученика Феофила Закинфского; мученика Ермогена, святителя Георгия (Конисского), архиепископп Могилёвского; Тсвященномученика священников диакона Алфея (Корбанского), священномученика иерея Николая (Понгильского), священноисповедника иерея Иоанна (Калинина).