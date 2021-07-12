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Запреты 13 июля: на когда сегодня нельзя назначать встречу

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Запреты 13 июля: на когда сегодня нельзя назначать встречу
13 июля лучше не назначать важную встречу на утро, потому что она выйдет неудачной. Фото: unsplash.com

13 июля отмечают праздник 12-ти апостолов - ближайших учеников Христа.

В народе этот праздник издавна очень уважали. Но поскольку это самая горячая пора полевых работ - начинались жатва и был в разгаре сенокос - то люди выходили в поле, нарядно одетые. После работы собирались на гулянья и игрища, устраивали вечером развлечения и веселье.

На праздник Двенадцати апостолов красили яйца и обменивались ними друг с другом. В отличие от Пасхи, когда принято красить яйца в красный цвет, предпочтение отдавали желтому красителю.

Также из яиц готовили хозяйки в этот блюда блюда. Завтрак начинали с яичницы с зеленым луком и ветчиной.

В этот день обязательно шли на службу в церковь.

Существовал также обычай отмечать и 13 июля день "полу-Петра" или "полу-Павла". Готовили жареных петухов и свежий борщ, который разливали в три чашки.

Народные приметы

Главная примета дня: если кует кукушка, значит, лето будет длиться еще долго, а снег зимой выпадет нескоро.
Если соловей с этого дня будет петь еще 5-6 дней, зимние морозы придут поздно.
Облака желтые как медь - к дождю.
Белые облака против ветра поднимаются - к дождю, по ветру идут - к теплу.
Звезды мерцают ночью 13 июля, а утром небо затягивается тучами - в полдень будет сильная гроза.
Утром выпала роса - к солнечной погоды, нет росы - следует ожидать осадков.
Овцы сильно блеют - быть дождю.

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Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя злиться и ругаться, обижаться и сплетничать, а также проявлять другие негативные эмоции: это день прощения и примирения.
В этот день лучше не злоупотреблять алкоголем и не пить крепкие напитки. Церковь позволяет выпить немного вина и не устраивать шумных застолий.
Не назначайте встречи в первой половине дня, иначе они плохо закончатся.

13 июля отмечают именины Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Филипп, Семен, Фома, Яков, Иуда, Фадей и Софроний.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен, а также выбрать поздравления для именинников.

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