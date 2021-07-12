День Ангела 13 июля: найдите имена знакомых и поздравьте с праздником

13 июля отмечают именины Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Филипп, Семен, Фома и Яков.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен, а также выбрать поздравления для именинников.

Мужское имя Андрей имеет древнегреческое происхождение и означает "мужественный", "храбрый".

Мужское имя Варфоломей происходит от греческого Бартоломей, которое, в свою очередь, давноарамейськи корни от "бар Толомай", то есть дословно "сын Толомая", или "сын бородача". Древнее христианское имя происходит от имени одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "одаренный Богом".

Автор: bonnycards.ru Яркие поздравительные открытки ко Дню Ангела

Мужское имя Матвей также давньоеврейьке происхождения, означает дар Яхве (Бога), то есть буквально - "божий человек", "подарок бога".

Мужской имя Петр происходит от древнегреческого слова петрос и означает буквально "камень, глыба, скала".

Мужское имя Филипп имеет древнегреческое происхождение и означает "любящий лошадей". Часто так называли крепких и активных младенцев.

Мужское имя Семен форма имени Симон, которое имеет древнееврейское происхождение от корня шаман - "слышать", и буквально означает "услышанный (Богом)".

Мужское имя Фома происходит от древнегреческого имени Томас, что берет начало в арамейском языке - то-омахе - и означает "близнец".

Мужское имя Яков имеет древнееврейское происхождение и буквально означает "пята". Яков - один из трех библейских праотцев еврейского народа. По ветхозаветным преданиям, Иаков родился вслед за его братом Исавой, держа его за пятку, отсюда и получил имя.

Автор: pinterest.com Яркие поздравительные открытки ко Дню Ангела

Поздравлекния с Днем Ангела

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

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Поздравления для Ивана

Ты находчив, как герой

Славной, доброй сказки.

Даже скучною порой

В жизнь ты вносишь краски.

Пожелаем мы побед

Самых грандиозных!

Отмахнись рукой от бед

И проблем серьезных.

Автор: pinterest.com Яркие поздравительные открытки ко Дню Ангела

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

Поздравления для Семена

В этот чудный день, Семён,

Пожеланий миллион!

Чудо-настроения

И во всём везения.

Будь всегда ты позитивным,

Мудрым, верным и активным.

Никогда не унывай,

Цену жизни, Сёма, знай!

13 июля христиане восточного обряда отмечают Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов Иисуса Христа. Их Имена Андрей, Петр, Иаков Заведея, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда (Фаддей), Симон (зилот) и Матфей. Также в этот день чтят память святого Софрония, епископа Иркутского, родившиегося в 1703 году в украинском городке Березань.