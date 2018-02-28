Замерзли главные часы областного центра

Главные часы Житомира перестал работать, в горсовете говорят - замерз. Фото: Житомир.инфо

28 февраля в Житомире на здании городского совета перестал работать главные часы города.

Из-за аномальных холодов заклинил часовой механизм, пишет Житомир.info.

"Действительно, часы на здании городского совета сейчас не работают. Специалисты уверяют, что механизм замерз. Однако уже до завтрашнего дня, как нам пообещали, он будет отремонтирован и часы будут работать снова", - сказали в городском совете.

В городском совете заверили, что часы уже завтра заработают.

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Главные городские часы были установлены в 1973 году на здании Житомирской мэрии вместо неуместного слухового окна. Сложный механизм житомирских "курантов" разработали и изготовили специалисты производственного объединения "Электроизмеритель". Через каждый час из громкоговорителей возле часов раздается отсчет времени, а затем отрывок мелодии из песни Ивана Сльоты "А льон цвіте".

Зима не покидает Украину. В последний день февраля - перекрыты трассы, обмороженные ноги и села без света. Из-за снега и сильного ветра на дорогах образовались заносы.