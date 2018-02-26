Впечатляющие фото замерзших водопадов в Карпатах очаровали сеть

Фото: instagram.com/arunasdam/

Морозная погода в западной части Украины привела к тому, что замерзли бурные горные потоки в Карпатах.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями застывших в причудливых формах горных водопадов.

Ледяной панцирь сковал крупнейший в Украине каскадный водопад Пробий, расположенный на реке Прут в Яремче Ивано-Франковской области. Он является одним из самых полноводных водопадов Карпат. Высота падения воды 8 м, угол наклона - почти 45 градусов.

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К замерзшего водопада уже ринулись туристы, чтобы полюбоваться чудом природы

Также в соцсетях публикуют фото замерзших водопадов Гук, Девичьи слезы, Манявского и Бухтивецкого.

Ледяная корка покрыла почти весь Джуринский водопад, расположенный в селе Нырков на Тернопольщине. Водопад известен тем, что его считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе.