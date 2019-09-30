Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать

Животные не могут выражать эмоции, как люди. Но различные фотоподборки могут заставить усомниться в этом.
Так случайные фотографии становятся жемчужиной семейного фотоальбома, которых продолжают смешить спустя годы, сообщает Boredpanda.
Кони в окне многоэтажки, петух, что внимательно наблюдает из-за забора или чайка со вставной челюстью в клюве, вызывают недоумение.
И желание разослать фотки друзьям.
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В Подольском зоопарке появятся новые животные - пара молодых рысей. Для них начали готовить вольеры.
Заведение заключил договор на 25 000 гривен по инженерному проектированию вольер для рысей. Он будет современным, красивым и удобным.
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