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пятница, 28 августа 2020 16:44

Забавные фото щенков, которые в будущем превратятся в суровых полицейских
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Наша служба и опасна и трудна.
Фото: Jonathan Kozowyk
Наша служба и опасна и трудна.
Наша служба и опасна и трудна.
Наша служба и опасна и трудна.
Наша служба и опасна и трудна.

Собак использовали в правоохранительных органах со средневековья. На сегодняшний день самыми популярными породами для этой важной миссии являются немецкие овчарки, бельгийские малинуа, голландские овчарки, а иногда и смеси этих пород. Ротвейлеры и доберманы-пинчеры — редкие.

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Однако, прежде чем эти крохи станут надежными защитниками правопорядка, которыми им суждено быть, должны пройти сложное обучение и проявить всю жестокость и беспристрастность. Однако, как и любой первоклассник — эти щенки невероятно милые и забавные.

Благодаря приложению Snapchat владельцы домашних любимцев могут увидеть их героями мультиков. Эта платформа пополнилась новыми фильтрами, среди которых наибольшего внимания заслуживает Cartoon Face. Он позволяет сделать мультяшные черты лица не только пользователям, но и их животным.

boredpanda.com
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