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суббота, 05 декабря 2020 02:28

Забавные фото: rак бы выглядели животные, имея кошачью мордочку
18

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Впечатляющая трансформация.
Фото: @koty_vezde
Впечатляющая трансформация.
Впечатляющая трансформация.
Впечатляющая трансформация.
Впечатляющая трансформация.

Галина Бугаевская из Москвы так любит кошек, что видит их везде, даже в других животных. Свою фантазию воплощает в реальность с помощью фотошопа. Таким образом кошка может трансформироваться в кого угодно и неважно это улитка, еж или бабочка.

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Фото под соответствующим названием "Коты везде" стали настоящей сенсацией в instagram. Там фантазию женщины оценили около 150 тыс. подписчиков.

У австралийских берегов поймали самую старую в истории тропическую рыбу, которая живет среди коралловых рифов.

boredpanda.com
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