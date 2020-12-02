Тропическая рыба прожила рекордные 81 год

Пятнистый маколор или Macolor macularis / Australian Institute of Marine Science

У австралийских берегов поймали самую старую в истории тропическую рыбу, которая живет среди коралловых рифов.

Пятнистого маколора, Macolor macularis, в возрасте 81 год, поймали у берегов Западной Австралии, на мели Роули. Это меняет представление исследователей о продолжительности жизни тропических рыб. Об этом пишет The Independent.

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Предыдущий тропический рекордсмен - 79-летний красный окунь. Его поймали на мели Роули в 1997-м.

"Раньше старые рыбы, которых мы находили в мелководных тропических водах, были в возрасте около 60 лет", - сказал рыбный биолог из Австралийского института морских наук, доктор Бретт Тейлор.

Тейлор руководит исследованием. Его результаты недавно опубликовали в журнале Coral Reefs. Ученые нашли 4 места вдоль западных берегов Австралии, на архипелаге Чагос, и в центральной части Индийского океана, где тропические рыбы живут дольше всего. Нашли всего 11 видов рыб, которые живут более 60 лет.

Для определения возраста ученые используют отолиты - части вестибулярного аппарата. Эти кости содержат годовые линии нароста, по которым можно подсчитать возраст - так же, как за годовыми кольцами у деревьев.

Доктор Тейлор сказал, что исследование поможет морским биологам определить, как изменения климата влияют на рост и старение рыб. Исследование проводят в разных широтах с разной температурой воды, чтобы лучше понять, как реагируют рыбы на повышение температуры мирового океана.