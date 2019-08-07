За рога не оттащишь: в Британии олень сроднился со стадом коров и не хочет его покидать

Фото: foxnews.com

Несколько месяцев назад в английском графстве Шропшир к стаду коров прибился олень. С тех пор следует за ними из одного пастбища на другое.

Снимки оленя в окружении его новой семьи сделал 54-летний фотограф дикой природы Эндрю Фасек Питерс, пишет foxnews.

"Этот самец по каким-то странным причинам воспринял коров за свое стадо. Он проводит с ними почти каждый день — пасется, отдыхает и ведет себя, как корова... Такого поведения в оленей никогда не наблюдали. Это действительно шропширское чудо. Вам точно не приходилось видеть оленя, который считает себя коровой. Впечатление, что он копирует их поведение", — говорит британец.

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По словам фотографа, олени в этой местности — не редкость. Вокруг полей, где пасется стадо, много лесов. Однако ранее подобного поведения местные жители не встречали.

Чтобы сделать фото, Питерс на протяжении нескольких часов следил за стадом. О местонахождении рогатых фотографу сообщил сосед.

"Однажды он позвонил мне и сказал:"Олень сейчас на месте ". Я поехал на фермерское поле и провел там несколько часов с длиннофокусным объективом. До этого стадо паслось в другом месте. Олень перешел вместе с ними", — рассказал Питерс.

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