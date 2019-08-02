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пятница, 02 августа 2019 04:00

Выяснили, какое море самое грязное в Европе

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Выяснили, какое море самое грязное в Европе
Самое грязный море - Средиземное. Фото: lifter.com.ua

Средиземное море является самым загрязненным в Европе.

Плотность отходов в нем удвоилось за последние 30 лет, сообщает Европейская правда.

В 1990-х годах на квадратный километр приходилось около 100 единиц отходов. "До 2012 года эта цифра выросла примерно до 200. А к 2015 году она достигла своего пика с почти 300 единицами на квадратный километр", - сказала Оливия Жериньи, исследовательница IIfremer.

Для сравнения, в Северном море плотность отходов составляет около 50 единиц на квадратный километр, что почти в шесть раз меньше, чем в Средиземном.

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Сумки, бутылки, банки, упаковка, веревки, рыболовные сети, одежда - это 60% отходов, образующих так называемый "ковер" на морском дне Средиземного моря. Источников отходов множество: коммерческие и туристические суда, рыболовство, свалки, промышленные или городские районы.

Ежегодно 8 млн тонн пластмасс сбрасывается в океаны, в том числе 200 тыс. тонн в Средиземном море.

28 мая Европейская комиссия представила план мероприятий, направленный на уменьшение использования пластика в Евросоюзе. Это поможет в борьбе с загрязнением морей и океанов. Новые правила касаются 10 одноразовых пластиковых продуктов, которые чаще всего можно встретить среди мусора на пляжах и в морях Европы. Эти предметы составляют 70% от всего объема морского мусора.

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