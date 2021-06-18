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пятница, 18 июня 2021 11:02

Выше жирафа: обнаружили новый вид гигантского носорога

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Ученые открыли новый вид гигантского носорога, который жил на территориях современной Монголии, Пакистана, Казахстана и Китая примерно 26,5 млн лет назад.

Животное считают самым крупным наземным млекопитающим, когда-либо существовавшим на планете, передает BBC. Новый вид, который назвали Paraceratherium linxiaense, отличается от уже известных гигантских носорогов.

Китайские исследователи обнаружили его окаменелости в провинции Ганьсу еще в 2015-м. Ученые нашли почти полностью сохранившийся череп и нижнюю челюсть. Млекопитающее весило 21 т и достигало 7 м в высоту, что делает его выше жирафа. Животное имело длинную и гибкую шею, но не имело рогов.

Paraceratherium linxiaense тесно связан с другими носорогами, которые жили в Пакистане. По мнению ученых, эти животные, вероятно, кочевали по Центральной Азии. Большинство гигантских млекопитающих, в частности носорогов, вымерли, когда климат на планете стал суше. Это привело к исчезновению лесов, которыми питались животные.

Автор: CHEN Yu
 

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Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров. Крошечный череп, похожий на птичий, нашли на севере Мьянмы в куске янтаря. Его возраст оценивается в 99 млн лет.

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Дата
18
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