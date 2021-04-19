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понедельник, 19 апреля 2021 14:06

На берегу Черного моря нашли останки самого древнего животного

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  Предполагают, что найденные кости принадлежат древнему носорог
Предполагают, что найденные кости принадлежат древнему носорог

Возле украинского города Черноморск в Одесской области палеонтолог-любитель Александр Макаренко нашел останки древнего существа. Скорее всего, это представитель вымершего вида носорогов.

По словам Александра, это кости Coelodonta antiquitatis (древнего носорога). Однако это лишь предположение. Для уточнения информации он передал находку ученым ОНУ имени Мечникова.

"С детства я собирал камешки, окаменелые ракушки. Но когда в 2019 году начал работать в Черноморске, интуиция искателя меня позвала на его склоны. И тут меня ждал сюрприз. Для меня это - как поход за грибами. Нахожу артефакты, отправляю в музей ОНУ Мечникова", - рассказал Александр.

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Остатки носорога - это не единственное, что нашел палеонтолог-любитель. Практически все свои находки Александр отправляет в музей, чтобы ученые смогли исследовать их лучше.

Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров. Крошечный череп, очень похожий на птичий, нашли на севере Мьянмы в куске янтаря. Его возраст оценивается в 99 млн лет.

В отчете, обнародованном в журнале Nature, ученые предположили, что этот динозавр по размеру был похож на колибри - самой маленькой птицы в мире, размер которой не превышает 5 см.

meta.ua
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