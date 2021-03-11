Вылитая Леди Гага в молодости: показали собаку, которая поражает стильным образом

Фото: bonten._.maru

Бонтенмару - собака породы ши-тцу. Четырехлапая стала звездой интернета сразу же, как только хозяева создали ей собственную страницу в одной из социальных сетей. Только в Instagram имеет более 20 тыс. подписчиков.

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Секрет успеха в экстравагантной внешности. Необычная прическа и стильная одежда делают собаку неотразимой. Поэтому интернет-пользователи сравнивают четырехлапую с Леди Гагой и американской певицей Сией, ибо те имели схожие прически.

Подобная красота требует немало жертв и денег, признается хозяйка собаки. Чтобы поддерживать роскошный внешний вид красотки, Бонтенмару ходит к грумеру раз в месяц.

Японский художник изготавливает из фетра кошек, от которых захватывает дух. Они настолько странные, реалистичные и одновременно жуткие, что вызывают смешанные эмоции и чувства. Несмотря на это, такого четвероногого хочется внимательно рассмотреть.