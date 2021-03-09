Японский художник создал жуткую кошачью композицию

Фото: sacocho_kisou

Японский художник изготавливает из фетра кошек, от которых захватывает дух. Они настолько странные, реалистичные и одновременно жуткие, что вызывают смешанные эмоции и чувства. Несмотря на это, такого четвероногого хочется внимательно рассмотреть.

Об этом пишет Вoredpanda.

Все авторские работы мужчины выставлены в одном из кошачьих кафе. Больше всего отличился кот Ромба. Он стал вирусным в одной из социальных сетей. Набрал более 3 млн просмотров и около 200 тыс. лайков. Чем принес создателю пушистых произведений искусства небывалую славу.

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Необычый щенок с 2 хвостами и 6 лапами родился в США 16 февраля. Об этом сообщили в ветеринарной клинике Neel Veterinary Hospital, штат Оклахома.