"Все жабы в Украине ядовиты. Если поцелуете - будет печь" - зоолог развеял мифы об амфибиях

Все лягушки Украины ядовитые, но не смертельные. Они способны вызвать проблемы со здоровьем, но бородавок от них не бывает.

Об этом и других фактах жизни бесхвостых амфибий в эксклюзивном интервью Gazeta.ua рассказывает зоолог, аспирант института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, член ОО "Украинская природоохранная группа" (UNCG) Алексей Марущак.

Фото: Александр Кукшин

В Украине живет 15 видов бесхвостых амфибий. Именно к этому ряду - бесхвостых земноводных (амфибии) относятся лягушки. Они все безопасны и даже полезны для человека. Стоит лишь соблюдать определенные правила поведения с этими животными.

Какие это виды? Где они живут?

Это два вида квакш - обыкновенная и восточная. Красивые древесные земноводные с присосками на лапах. Их чаще можно встретить на камыше, на дереве. Два вида чесночниц, которых еще называют землянками - обыкновенная и Палласа. Их часто можно встретить на огородах. Как и квакши, чесночницы сухопутные - к воде идут только на период нереста. Есть жерлянки, их также два вида - желтобрюхая, которая живет в Карпатах, и краснобрюхая, которую можно встретить почти по всей территории Украины, тяготеет к болотным биотопам. Жерлянки на получили название из-за специфического звука, который они издают. Три вида жаб - серая (обыкновенная), зеленая и камышовая. Обитают в лесах, на опушках - в земле. Преимущественно, закапываются в почву, выходят только на охоту после захода солнца. Три вида зеленых (водных) лягушек - прудовая, озерная и съедобная. Это те, что у нас преимущественно квакают на водоемах. Имеют зеленый цвет с различными вариациями, например, коричневого. Живут в воде. Три вида бурых (травяных) лягушек - прыткая, травяная и остромордая. Обитают на суше. К воде идут исключительно в период нереста.

Автор: Александр Кукшин Жаба зеленая

Какие из лягушек Украины - самые большие?

Среди нашей фауны наибольших размеров могут достигать жаба серая. Встречаются взрослые самки, в диаметре достигают более 10 сантиметров. Такого же размера иногда можно встретить и самок озерных лягушек. Они долго живут и могут дорасти до такого размера.

Долго живут - это сколько? Какова средняя продолжительность жизни для лягушки?

Считается, что лягушки живут 7-10 лет. Все зависит от того, насколько это животное везучий. На самом деле, амфибии растут всю жизнь, но с возрастом темп роста замедляется. Поэтому, чем старше животное, тем она больше. А до этого она дорастет, если ее не съедят. И если это самка, а как правило они крупнее.

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Кто охотится на лягушек?

Уж обыкновенный, который с желтыми ушками, некоторые змеи. Хищные птицы - малый подорлик, например. Есть публикации о том, что в год, когда мало грызунов, большие птицы переходят на лягушек и тритонов, как на резервный корм. Аисты очень их любят. Можно видеть, как на полях ходят за трактором и подбирают все, что бороной выворачивается из земли - чесночниц, жаб обыкновенных.

Автор: Александр Кукшин Чесночница обыкновенная

Чем полезны лягушки?

Во-первых они являются важным агентом биометода борьбы с вредителями - съедают огромное количество насекомых. В среднем за жизнь одна лягушка может съесть около килограмма насекомых, при том что сама весит несколько граммов. Во-вторых, лягушки является индикатором состояния окружающей среды. То есть, если в водоеме есть лягушки, вы их слышите, значит там все нормально с биологической точки зрения. И там можно как минимум купаться. Плюс, амфибии является важной составляющей трофической цепи (цепи питания. - Gazeta.ua). Например, аисту надо съесть много лягушек, чтобы вырасти до взрослых размеров. И если это звено исключить из цепи, другие хищники будут иметь проблемы. Поэтому, благодаря лягушкам и другим мелким позвоночным, мы можем любоваться крупными птицами.

Чем может уменьшаться количество лягушек? Чем это грозит?

Будет очень плохо, если лягушки исчезнут. У нас увеличится количество насекомых, и людей будут донимать, и вообще изменят баланс. Лягушки могут исчезать, преимущественно, из людей - животных просто убивают из-за предрассудков. Во-вторых, это загрязнение окружающей среды химикатами. Например, обработали поле, имеем хороший урожай рапса. А химикаты стекли в водоем в низине, где все лягушки погибли. Также исчезать лягушки могут из-за изменения гидрологического режима территорий, где они обычно нерестовали. Кто-то где-то прокопал канаву, засыпал водоем, а к другому ближайшему большое расстояние. Это таит в себе опасность - много животных гибнет на дорогах из-за того, что у нас не предусмотрены специальные переходы для амфибий и рептилий. Это нормальная практика в Америке, даже в соседней Беларуси строят такие переходы.

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Еще одна причина - появление агрессивных инвазивных видов. Скажем, кто-нибудь зарыбил пруд какой-то рыбой. И не учел многих факторов. Например, рыба ротань-головешка, в последнее время почти во всех водоемах - потому что очень хорошо приживается. Для лягушек он является угрозой из-за того, что поедает их икру. Популяция не восстанавливается и животные постепенно исчезают. Также, конечно - глобальные изменения климата. Для какого-тро вида слишком сухо, слишком длительное время засухи, который животное не в состоянии пережить, снижение уровня воды ниже минимально необходимого.

Автор: Алексей Марущак Камышовая жаба

Какие лягушки и жабы занесены в Красную книгу Украины?

Три вида. Это желтобрюхая жерлянка, которая живет в Карпатах. У нас занесена в Красную Книгу из-за того, что на территории Украины есть только маленький кусочек естественного ареала. Хотя в горных районах Европы ее много. Дальше - жаба камышовая. В этом году мы в экспедиции на Волыни, впервые с 2015-го, нашли фактическое подтверждение того, что она все еще существует в Украине. Потому что до этого ее лишь слышали - камышовая жаба ведет очень скрытный образ жизни. Ее можно увидеть или случайно выкопав в огороде, или во время нереста. Так же, в Европе жаба распространена, а у нас он живет на краю своего ареала и может исчезнуть из-за глобального изменения климата. И третья - лягушка прыткая. Поскольку очень мало есть зафиксированных точек ее находки, считается краснокнижной. Живет в Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях на суше, к водоемам приходит только на нерест.

Автор: unsplash.com Оплодотворенная икра жаб

Когда у лягушек бывает нерест? Где это происходит?

Нерест происходит ранней весной, как только установится необходимая среднесуточная температура - скажем, 10 градусов. Тогда лягушки выходят на массовый нерест. Он может быть где угодно: озера, реки, болота, пруды, ручьи и канавы - даже лужи. Нерест в среднем длится пару недель. Когда в одном месте можно увидеть сотни лягушек, то во времени может быть растянут до двух месяцев.

Как происходит цикл развития потомства?

Лягушка откладывает в воду в среднем 300 икринок, из которых вылупляются головастики. Эта стадия длится до двух недель. Питаются головастики детритом (неразложившиеся в воде частицы растительных и животных организмов или их выделений. - Gazeta.ua) - в основном, водорослями, соскабливают с поверхности ил.

Автор: unsplash.com Головастики вскоре после вылупления

Далее проходят метаморфоз: перестают питаться, у них отпадает хвост, вырастают задние и передние лапки, меняется сердце и система дыхания и животное превращается в миниатюрную копию своих родителей. С момента откладывания икры проходит до двух месяцев плюс-минус - в зависимости от вида. В одном потомстве может родиться несколько особей. Но к стадии размножения из них доживает около одного процента. Большое количество просто погибает на этапе метаморфозу. Многих поедают рыбы, птицы, даже насекомые - те же личинки стрекоз. У наших лягушек нет инстинкта заботиться о потомстве. У экзотических для нас видов, например, самец заботится о потомстве, или кто-то носит головастика на спине. Есть такие, у которых головастики развиваются в коже - американский род лягушек пипа (лат. Pipa). В Австралии есть вид, в котором головастики развиваются внутри лягушки - она ​​их проглатывает, не питается, и когда они разовьются, отрыгивает. Но наших лягушек стратегия выживания другая: отнерестовать как можно больше, чтобы 1% тех кто выжил, составил достаточное количество.

Автор: unsplash.com Головастик

Чем питаются лягушки, кроме насекомых?

Есть определенный процент мелких позвоночных - маленькие мышата, мелкие ящерицы, если, конечно, поймает. Но это настолько ничтожно, что обычно не учитывается. Основное питание - насекомые, беспозвоночные.

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Как лягушки охотятся?

Лягушки - засадники. Они сидят и ждут, пока что-то более-менее съедобное НЕ пролетит-проползет-проплывет мимо. Животное реагирует исключительно на движение и может пытаться съесть все, что движется. Охотится прыжком - выпрыгивает на добычу, или языком, который вылетает и хватает насекомое. Бывает иногда, что у лягушки срабатывает инстинкт на добычу, которая ей не подходит. Например, малое утенок. От такого лягушка может даже погибнуть. Или может поймать других лягушек, если размер подходит.

Есть ли в Украине ядовитые лягушки? Где находится и как действует их яд?

Все лягушки имеют яд - тот или иной. Это аксиома. Но яд наших лягушек - не смертелен. Основная цель яда - защитить животное от нежелательных посягательств на его жизнь. То есть, отпугнуть хищников или защититься от болезнетворных агентов вроде бактерий и вирусов. Соответственно, есть много исследований, которые доказывают, что эти выделения имеют антибактериальные свойства. Железы расположены на коже по всему телу. У жаб также очень видно так называемые паротиды - околоушные железы, расположенные позади глаз, в которых находится больше всего яда. Поэтому не рекомендуется брать лягушек голыми руками. Особенно, после этого касаться слизистых оболочек и лица - это вызовет слезотечение, насморк. Хотя и кратковременно, но все равно будет неприятно.

Автор: Алексей Марущак Квакша восточная

Проводят ли эксперименты с выделениями лягушек?

Да, конечно. Обо всех направлениях исследований не могу сказать. Но замечу по исследованию действия на свертываемость крови - яд жаб ускоряет этот процесс. В Азии успешно исследовали способность этого вещества подавлять размножение бактерий, в частности - кишечной палочки. Пока это только лабораторные эксперименты и лекарственных средств из лягушачьего яда не производят.

Какие самые ядовитые лягушки в мире?

Очень ядовитых лягушек в мире много. Например, жаба ага. Одни из самых ядовитых - древесные лягушки. Обитают в Южной Америке. Маленькой части яда, который лягушка способна произвести за один раз, достаточно, чтобы убить до десяти человек. Яд местные племена использовали для охоты, смазывая ней стрелы. Но, если не трогать эту лягушку, она не заинтересована в убийстве всех, кто ее встретит. Не все древесницы смертельно ядовиты. Кстати, некоторые ядовиты только потому, что питаются ядовитыми насекомыми. И при замене рациона становятся достаточно безопасными. Поэтому некоторых древесниц разводят в культуре в террариумах и проблем с ними нет.

Автор: wikimedia.org/wiki/User:FelixReimann Квакша обыкновенная

Есть ли в Украине в дикой природе лягушки, которых можно употреблять в пищу?

Вообще, это - нежелательно. Но врать не буду: у нас съедобная лягушка. Это гибрид лягушки озерной и лягушки прудовой. Их можно употреблять в пищу. Но - нежелательно. Так что у нас много курятины, свинины, говядины и мяса в магазинах. В любом случае, выделение из кожи не должны попасть в мясо или блюдо.

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Что будет, если человек съест лягушку, не предназначенную для употребления?

Можно получить очень неприятное пищевое отравление. Скажу честно: лично таких случаев не знаю, потому что мне в принципе известны лишь один-два случая, чтобы люди ловили и ели лягушек.

Что будет с человеком после контакта с ядовитой лягушкой? Что делать, чтобы снизить негативные последствия?

В случае с нашими лягушками - просто пойти и тщательно помыть руки под проточной водой и некоторое время не трогать лицо и слизистых. Если вы ее непонятно почему, например, поцеловали - придется терпеть, потому что немного попече. Действие яда - жгучее. Даже у меня, когда работаю с лягушками, все мелкие ранки на руках дают о себе знать. Не смертельно - но неприятно. Еще в арсенале лягушек есть много средств, чтобы напугать хищников. Могут надуваться, выдавать угрожающие звуки. Некоторые могут в прыжке направлять струю мочи. Я лично знаю случаи, когда людям это попадало в глаза. Это крайне неприятно и может даже вызвать слепоту. Поэтому предостерегаю от того, чтобы поднимать лягушек к лицу.

Может лягушка укусить?

Не может - ей нечем. Лягушки не имеют зубов, поэтому не могут кусать и жевать.

Автор: Алексей Марущак Жаба серая

Правда ли, что моча лягушки, попавшая на кожу человека, может вызвать появление бородавок, или каких раздражений?

Бородавок не будет - лягушки бородавки не передают. А человеческие бородавки вызываются папилломавирусом, к земноводным никакого отношения не имеющим. Просто наросты у лягушек визуально похожи на человеческие бородавки. Так же, если лягушачья моча попадет на кожу руки - не страшно. Ожогов или ран не будет. Только надо будет тщательно вымыть руки. Разве могут быть индивидуальные реакции организма.

Еще абсурдные предрассудки относительно лягушек вы слышали?

Абсурдное, очевидно, что "жаба - это ведьма", "дьявольское отродье", и поэтому ее надо сжечь или порубить лопатой. Это глупые предрассудки, которые до сих пор живы, к сожалению, по селам. Еще одна чушь - что "лягушки поедают рыбу". Возможно, взрослая иногда способна ухватить какого малька - но в виде исключения, и этого явно недостаточно, чтобы уничтожить популяцию малька. Есть миф, что лягушек бросали в молоко, чтобы не скисало. Кажется, это были маленькие зеленые квакши, которых называли "холодушки". Думаю когда-то это проверить. Потому что звучит, по крайней мере, правдоподобно. Как минимум, логично - выделения имеют антимикробные свойства, лягушка в молоке плавает сама по себе, особого стресса и потребности в выделении яда нет. Но все равно может подавлять развитие микроорганизмов, которые приводят к скисания молока. Что "лягушки вредные" - здесь даже комментировать нечего, потому что это бред.

Автор: Александр Кукшин Лягушка остромордая

К слову, а чем лягушки могут быть вредными? Почему некоторые их таковыми считают?

Думаю, люди их просто боятся. Из-за предрассудков. И еще - из маленьких детей: что они из любопытства схватят и потащат в рот. Не всегда можно досмотреть, и объяснить трехлетнему ребенку, что их нельзя трогать. А потаскав лягушку, может потереть глаза или облизать пальцы. И схватит весь спектр неприятных ощущений. Родители защищают детей одинаково - будь то собака, лягушка или змея: пугают, чтобы не трогали. Люди вырастают, а страх с детства остается. Иногда люди считают, что лягушка на огороде вредит и не дает расти определенным растениям. Это - ошибочно. Напротив, лягушка уничтожают вредителей. И сама по себе приводить к гибели овощей она не может. То есть, причина - нехватка экологического образования.

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Какими органами чувств пользуются лягушки?

Зрение, обоняние, слух. Чувствуют касание и вибрацию земли. Также есть орган эпифиз - так называемое "третий глаз", которое реагирует на свет и темноту. Поэтому, когда хищник приближается сверху и закрывает солнце, лягушки прыгают в воду. Также реагируют на влажность воздуха - например, чувствуют приближающийся дождь.

Автор: Алексей Марущак Лягушка озерная

Зачем лягушки квакают? Почему это бывает вечером или перед дождем?

Лягушки общаются благодаря специфическим резонаторам, которые выдают соответствующие звуки. Так, например, самцы обозначают свою территорию. Особенно активно - в период спаривания, привлекая лягушек. И перед дождем, чувствуя изменение влажности - или вечером, когда садится солнце - могут просто подавать сигналы. Перед дождем реагируют на влажность и изменение давления. Под вечер лягушки становятся более активными - после того, как в течение дня прогрелись на солнце. Поэтому когда оно катится на запад, лягушки имеют больше силы. Ночью животные наиболее активны.

В русском языке есть слово "жаба", а есть "лягушка", в то время как в украинском - только "жаба". Различаются эти виды? Как их правильно называть?

В украинском языке их называют жабы, "кумки" - а в русском жабы, лягушки, жерлянки, и это вопрос народных названий. Которые не всегда совпадают с научными. Даже если мы возьмем озерную лягушку, то на украинском это будет "жаба озерна". А лягушке серой в украинском языке соответствует название "ропуха".

Павел Войтко из поселка Турийск на Волыни собрал уникальную зоологическую коллекцию - насекомые, птицы, рыбы, змеи, ящерицы, лягушки, моллюски, окаменелые породы и прочее. Мужчина коллекционирует экспонаты более 40 лет, начал еще в детстве.