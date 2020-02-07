Все в ее взгляде: щенок стал звездой сети благодаря необычным глазам

Фото: justsomething

Кокер-спаниель по кличке Винни родилась с глазами, в которых можно утонуть.

Щенку исполнилось всего три месяца, однако она уже успела влюбить в себя тысячи людей. За страницей в Instagram, которую для нее создала хозяйка, следит уже почти 400 тысяч человек, пишет Justsomething.

Поклонники Винни называют ее не иначе как "диснеевской принцессой".

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В Таиланде родился щенок, похожий на героя популярного мультфильма. У крохи есть всего один глаз, причем расположенный прямо посреди мордочки. Такая патология называется циклопией. Является следствием редкой генетической мутации.