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понедельник, 10 февраля 2020 02:28

Все в ее взгляде: щенок стал звездой сети благодаря необычным глазам
6

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Своими бездонными глазами Винни покорила тысячи человек.
Фото: justsomething
Своими бездонными глазами Винни покорила тысячи человек.
Своими бездонными глазами Винни покорила тысячи человек.
Своими бездонными глазами Винни покорила тысячи человек.
Своими бездонными глазами Винни покорила тысячи человек.

Кокер-спаниель по кличке Винни родилась с глазами, в которых можно утонуть.

Щенку исполнилось всего три месяца, однако она уже успела влюбить в себя тысячи людей. За страницей в Instagram, которую для нее создала хозяйка, следит уже почти 400 тысяч человек, пишет Justsomething.

Поклонники Винни называют ее не иначе как "диснеевской принцессой".

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В Таиланде родился щенок, похожий на героя популярного мультфильма. У крохи есть всего один глаз, причем расположенный прямо посреди мордочки. Такая патология называется циклопией. Является следствием редкой генетической мутации.

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