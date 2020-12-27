Вражаючі знімки: фотограф зафіксував царя тварин

Фото: human.kind.photography

Британский фотограф из Лос-Анджелеса Саймон Нидхэм открывает потрясающий мир дикой природы для того, чтобы все желающие могли насладиться ею вблизи. Изюминкой его работ есть впечатляющие портреты львов с разных сторон, которые демонстрируют их красоту и силу. Но самое главное, что он показывает - важность этих существ, поскольку они являются исчезающим видом. Всего в дикой природе осталось всего около 20 тыс.

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Величественные животные, которые когда-то были королями джунглей, тихо исчезают через людей. Африканских львов вдвое меньше, чем 25 лет назад, и они попали в список видов, которые вымирают. Сейчас их судьбу определяет организациям по охране дикой природы.

На территории охотничьего хозяйства "Моровское" в Козелецком районе Черниговской развели жизнь только для фотоохоты. Они занимают площадь 160 гектаров и содержат лесной массив и пойменные луга.