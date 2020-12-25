Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами

На территории охотничьего хозяйства "Моровское" в Козелецком районе Черниговской развели жизнь только для фотоохоты. Они занимают площадь 160 гектаров и содержат лесной массив и пойменные луга.
Об этом сообщает Черниговское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
В таком заповеднике "охотиться" разрешено только с помощью фотокамер. Здесь свободно чувствуют себя редкие лошади, европейские олени, лани и косули, муфлоны, дикие кабаны, лоси, буйволы африканские, горные козлы, ламы. Два года назад большое семейство копытных пополнилось красивыми шотландскими коровами и быками. На пойменных лугах обитают краснокнижные орлан белохвостый и черный аист.
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Разводят эту живность не для отстрела, а для привлечения туристов. Для них на территории центральной усадьбы "Моровска" строится целый охотничий комплекс с гостиницей, рестораном, зоной отдыха на искусственном озере. От трассы туда ведет заасфальтирована дорога.
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