Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами

Фото: chernigivlis.gov.ua

На территории охотничьего хозяйства "Моровское" в Козелецком районе Черниговской развели жизнь только для фотоохоты. Они занимают площадь 160 гектаров и содержат лесной массив и пойменные луга.

Об этом сообщает Черниговское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

В таком заповеднике "охотиться" разрешено только с помощью фотокамер. Здесь свободно чувствуют себя редкие лошади, европейские олени, лани и косули, муфлоны, дикие кабаны, лоси, буйволы африканские, горные козлы, ламы. Два года назад большое семейство копытных пополнилось красивыми шотландскими коровами и быками. На пойменных лугах обитают краснокнижные орлан белохвостый и черный аист.

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Разводят эту живность не для отстрела, а для привлечения туристов. Для них на территории центральной усадьбы "Моровска" строится целый охотничий комплекс с гостиницей, рестораном, зоной отдыха на искусственном озере. От трассы туда ведет заасфальтирована дорога.

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