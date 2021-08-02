Впечатляющая история дикого кабана, который стал домашним любимцем

Фото: dora2go

Почти год назад на пороге своего дома Дора из Шри-Ланки нашла коробку. В ней был новорожденный детеныш дикого кабана. Женщина поняла, животное надо спасать, ведь без матери не выживет. Так и начала ухаживать за новоиспеченным домашним животным, которого прозвала Ежу.

"Я Дора из Китая, почти четыре года живу со своим парнем на Шри-Ланке. В настоящее время у нас четыре собаки. Живем в маленьком городке под названием Канди, что на холме, здесь встречаем много животных. 3 сентября 2020 мой садовник рано-утром нашел детеныша кабана. Ей было всего несколько часов. Она была отделена от матери. Поэтому мы решили позаботиться о Ежу", - рассказала Дора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никогда не видел подобного": на пляже заметили животное со странной патологией

Первые месяцы были тяжелыми. Пара начала кормить животное коровьим молоком, но через несколько дней оно заболело и ослабло. Поняли, что такая пища не подходит, стали давать щенячье молоко - Ежу стало лучше.

"В конце концов, после того, как она немного выросла, мы сделали ее собственный домик с небольшим бассейном. Она любит воду. Подружилась с собаками и живет полноценной жизнью", - сказала Дора.

В Переяславе Киевской области похищенный лабрадор через шесть лет разлуки узнал своего хозяина. Показали трогательное видео.