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вторник, 10 августа 2021 02:28

Впечатляющая история дикого кабана, который стал домашним любимцем
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Єжу знайшли в ящику. Тоді їй було всього кілька годин.
Фото: dora2go
Женщина ухаживает за животным, как за собственным детенышем.
Эжу пережила самое сложное и была готова познакомиться с четырьмя собаками.
Бенджамин и Джинджер сразу же приняли Эжу.
Лабрадор Биубиу сначала колебался, но вскоре они нашли связь.

Почти год назад на пороге своего дома Дора из Шри-Ланки нашла коробку. В ней был новорожденный детеныш дикого кабана. Женщина поняла, животное надо спасать, ведь без матери не выживет. Так и начала ухаживать за новоиспеченным домашним животным, которого прозвала Ежу.

"Я Дора из Китая, почти четыре года живу со своим парнем на Шри-Ланке. В настоящее время у нас четыре собаки. Живем в маленьком городке под названием Канди, что на холме, здесь встречаем много животных. 3 сентября 2020 мой садовник рано-утром нашел детеныша кабана. Ей было всего несколько часов. Она была отделена от матери. Поэтому мы решили позаботиться о Ежу", - рассказала Дора.

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Первые месяцы были тяжелыми. Пара начала кормить животное коровьим молоком, но через несколько дней оно заболело и ослабло. Поняли, что такая пища не подходит, стали давать щенячье молоко - Ежу стало лучше.

"В конце концов, после того, как она немного выросла, мы сделали ее собственный домик с небольшим бассейном. Она любит воду. Подружилась с собаками и живет полноценной жизнью", - сказала Дора.

В Переяславе Киевской области похищенный лабрадор через шесть лет разлуки узнал своего хозяина. Показали трогательное видео.

boredpanda.com
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