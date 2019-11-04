Воплотить мечту поможет ватман и фантазия

Фото: pofenshuyu.com

Помочь с воплощением желаний может фотоколлаж, сделанный из изображений желаемого.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказала полтавчанка Владислава Сенчук, которая верит в эту технику воплощение мечты и помогает с ней другим.

"Это психология. Наш мозг будет воспринимать эти картинки, как реальность, и" притягивать "их реализацию. Я начала делать фотоколлажи три года назад. Мой первый имел фото девушки с идеальной, на мой взгляд, фигурой, собачку породы кокер спаниель, большую компанию друзей , микрофон, фото Джонни Деппа, потому что именно так выглядит мой идеал мужчины, и свадебное платье ", - поделилась Владислава. Заметила, что все мечты уже стали реальностью. Правда, не все сбылись именно так, как девушка ожидала.

"Я действительно похудела, завела собаку и нашла идеального мужчину. Однако пока я не замужем - зато выдала замуж лучшую подругу. Да и микрофон для меня означал не зрел на большой сцене, а частые визиты к караоке с теперь большой компанией друзей", - рассказала Владислава. Добавила, что важно правильно визуализировать желание, чтобы получить именно то, что хочешь.

Материал для фотоколлажа ищет всегда в интернете, потому что так значительно легче найти именно то, что надо. Однако изображение желаемого можно вырезать из чего - от журналов до открыток. Вырезки стоит клеить на ватман так, чтобы не оставлять пустого места. В центре коллажа надо поместить собственную фотографию, которая больше нравится. Важно на ней улыбаться, выглядеть счастливым.

"Фото сокровенных мечтаний надо разместить ближе всего к себе. Иллюстрации стоит подписывать" Моя зарплата "," мой дом "и так далее. Можно указывать дату, это немного ускорит реализацию", - рассказала Владислава.

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