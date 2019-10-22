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вторник, 22 октября 2019 17:17

Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019

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Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Образы на Хэллоуин. Фото: https://yandex.by

Хэллоуин или День всех святых празднуется в ночь против 1 ноября.

Чтобы выглядеть эффектно нужен не только костюм, но и соответствующий макияж.

Gazeta.ua собрала оригинальные и яркие образы на Хэллоуин.

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Чудо-женщина. Самое главное в образе - четкие линии и мастерство владения черной подводкой. С пошаговой инструкцией макияж Чудо-женщины будет легче сделать.

Монстр. Хэллоуин без страшного образа - не Хэллоуин. Лучше позовите визажиста или гримера, если не справитесь с большими клыками, которые нужно крепить на шею.

Олененок. Очень милый и нежный образ, который не требует грандиозных знаний визажиста. Вместо рожек можно сделать пучки из волос.

Клоун. Пеннивайз или Джокер - выбирать вам. Такой макияж довольно сложен в исполнении, ведь понадобитсья парик и инструменты для грима.

Бетти Буп. Милый макияж соблазнительной мультяшной героини 1930-х годов выглядит эффектно и просто. Сделайте завитки из волос и нанесите красную помаду.

Королева вампиров. Хэллоуин и вампиры - неразделимые вещи. Для образа вам понадобятся клыки, бледная кожа, красные линзы и фальшивая кровь.

Старая леди. Для такого макияжа нужно много краски и латекса. Для создания старческой кожи понадобятся коричневые тени и подводка для глаз.

Девушка-радуга. На страшный праздник Хэллоуина вы точно будете выделяться, если выберете такой образ. Блестки, радуга и сочные цвета - основа такого макияжа.

Немецкая модель 45-летняя Хайди Клум поразила необычным перевоплощением на Хэллоуин-вечеринке. Вместе с бойфрендом музыкантом Томом Каулитц они воплотили образ Фионы и Шрека из известного мультфильма.

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