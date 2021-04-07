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среда, 07 апреля 2021 22:44

Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
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Поглаживание кошек уравновешивает нервную систему и уменьшает стрессы
Поглаживание кошек уравновешивает нервную систему и уменьшает стрессы
Поглаживание кошек уравновешивает нервную систему и уменьшает стрессы

Всем известно, что кошки положительно влияют на самочувствие своих хозяев. Ученые из Берлинского института геронтологии выяснили, что люди, которые имеют кота, живут в среднем на 10 лет дольше, чем другие. Более того, хозяева котов меньше болеют сердечными болезнями. Также медики утверждают, что поглаживание кошек уравновешивает нервную систему и уменьшает стрессы. Трение волосков друг о друга создают низкочастотные токи, которые успокаивают болевые симптомы.

Успокаивает не только поглаживание кота, но и его мурлыканье. Это ультразвуковые волны, которые успокаивающе влияют на нервную систему. Коты мурлыкают в диапазоне специальной терапевтической вибрации - в частоте от 25 до 150 герц. Этот звук повышает иммунитет, ведь очень похож на тот, который используют при лечении ультразвуком.

Персидские кошки способны облегчать боль в суставах и симптомы остеохондроза. Некоторые опыты британских ученых показали, что оно положительно влияет на скорость заживления различных травм, а также избавляет человека от одышки.

Если кошка часто ложится на ноги - у хозяина низкое давление; на голову - частые головные боли, на левую лопатку - проблемы с сердцем

Медики утверждают, что дети с аутизмом получают навыки взаимодействия во время контакта с этими домашними животными. А еще домашний кот является хорошим личным психотерапевтом. Ему можно рассказать все, что произошло в течение дня, а он в свою очередь вежливо выслушает.

Кошки очень хорошо чувствуют проблемные места организма своего хозяина. Это можно проследить за тем, куда усаживается домашний любимец. Если кошка часто ложится на ноги - у хозяина низкое давление; на голову - частые головные боли, на левую лопатку - проблемы с сердцем.

По мнению эзотериков, человека наполняют различные виды энергии. Болезни, плохое настроение, ежедневные недоразумения приводят их в дисбаланс. Коты стабилизируют внутреннюю энергию хозяина и этим дарят хорошее самочувствие. Коты очень хорошо чувствуют положительную и отрицательную энергетику в доме. Недаром в новый дом первым нужно впускать кота, а кровать стоит ставить там, где впервые ляжет кот. Специалисты из мистических знаний уверены, что эти животные еще и очищают дом от негативной энергетики, могут видеть призраков и прочее необъятное человеческому глазу.

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Поведение кота очень трудно понять, особенно тогда, когда его действия кажутся очень странными. Но все они имеют определенное объяснение. Например, если домашний любимец ходит за вами, то он это делает, чтобы контролировать ваши действия. Тереться о своего хозяина коты привыкли не просто так. Такие проявления нежности призваны пометить свою территорию. Кошка обменивается с хозяином запахами и точно знает, что с вами можно дружить. Кстати, так делают коты и между собой. Уход за своей шерстью очень успокаивает кота, поэтому этим он занимается когда что-то обдумывает. Для людей очень странно, когда кошка приносит свою добычу и ставит возле хозяина. Но это всего лишь подарок, свидетельствующий о заботе.

Домашние кошки - это единственная разновидность кошачьих, кто держит возвести вертикально при ходьбе.

За эмоции у котов соответствуют те же мозговые центры, что и у людей.

Самая старшая кошка в мире умерла в возрасте 36 лет. Puss проживала в английской семье.

Наиболее кошачьей страной считается Австралия.

Дрожь хвоста - это величайшее проявление любви, которое может продемонстрировать ваш кот.

Нос у кошки столь же уникален, как отпечаток пальца у человека.

Нормальная температура тела кошки - 38 градусов.

Коты очень хорошо прыгают в высоту. Более того, их скачок может в пять раз превышать их рост.

Наибольшей кошкой считают амурского тигра, который может вырасти более чем на 3 м в длину.

vezha.org
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