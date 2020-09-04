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пятница, 04 сентября 2020 12:33

Владельцев кошек разделили на 5 типов

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Владельцев кошек разделили на 5 типов
Большая часть домашних кошек убивают очень мало диких животных. Фото: pixabay

Британские ученые выяснили, что владельцы кошек делятся на пять категорий по их отношению к бродяжничеству и охоте их воспитанников.

Ученые из Университета Эксетера считают, что хозяева кошек отличаются от "добросовестных смотрителей", которые обеспокоены влиянием кошек на дикую природу, до "защитников свободы", которые в целом выступают против ограничений поведения кошек, пишет "Новое время".

"Обеспокоенные защитники" сосредоточились на безопасности кошек, "толерантные опекуны" не любили охоту своих кошек, но, как правило, соглашались с этим, а представители стратегии "невмешательства" чаще просто не знали о любых проблемах, связанных с бродяжничеством и охотой кошек.

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Большая часть домашних кошек убивают очень мало диких животных. С населением около 10 миллионов кошек в стране количество пойманных птиц, мелких млекопитающих и рептилий может накапливаться. Решение этой проблемы является тяжелым из-за разногласий между людьми, которые уделяют приоритетное внимание благополучию кошек, и теми, кто уделяет особое внимание сохранению дикой природы. Исследование стало шагом к пониманию того, как владельцы кошек относятся к своим животным и как лучше с ними общаться. Ученые говорят, что их результаты демонстрируют потребность в различных стратегиях управления, отражающие различные точки зрения владельцев кошек.

"Несмотря на то, что мы обнаружили ряд точек зрения, большинство владельцев кошек в Великобритании ценили доступ на улицу для своих кошек и выступали против идеи держать их внутри. Поэтому политика содержания кошек только дома не найдет поддержку среди владельцев ", - сказала ведущий автор доктор Сара Кроули из Института окружающей среды и устойчивого развития Университета Эксетера в Корнуолле.

"Исследование подчеркивает острую необходимость для владельцев кошек и защитников природы работать вместе, чтобы найти индивидуальные решения, которые будут дешевыми, простыми в реализации и положительно повлияют на дикую природу и популяции птиц", - отметили авторы работы.

56 владельцев кошек участвовали в исследовании, но некоторые из них были из сельских районов Великобритании, в основном на юго-западе Англии, а некоторые из городских районов Бристоль и Манчестер. Наряду с подробным исследованием, авторы работы создали простую викторину, чтобы владельцы кошек могли выяснить, к какой категории они относятся.

3 сентября 8-летний мальчик из города Яворов Львовской области попал в больницу с подозрением на бешенство. На улице его поцарапал кот. По словам родителей пострадавшего мальчика, кот набросился на него на улице. Они не знают, это домашнее животное или бродячее.

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Дата
04
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